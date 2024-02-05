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Мешканці Ірландії, які приймали біженців з України у себе вдома, поділилися враженнями

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Мешканці Ірландії, які приймали біженців з України у себе вдома, поділилися враженнями
Мешканці Ірландії мають позитивний досвід з прийомом українців у своїх домівках
фото: Pexels

Ірландія надає прихисток понад 100 тис. українців

Тисячі ірландських домовласників прийняли українців після російського вторгнення в країну в лютому 2022 року. Четверта частина українських біженців в Ірландії проживають у будинках ірландців. Більшості власників сподобалося приймати українців удома. Про це свідчать результати нового опитування, пише Irishtimes.com.

Ірландія надає прихисток понад 100 тис. українців. Приблизно 25 тис. українських біженців проживає у наданому господарями житлі. Організація Helping Irish Hosts провела опитування понад 1400 домогосподарств, які приймали українських біженців, яке показало, що 92% з них вважають, що їхній досвід прийому був «дуже хорошим».

Приблизно 76% господарів порекомендували б зробити такий вчинок друзям, ще 22 % сказали, що могли б теоретично прихистити українців, і лише 2% сказали, що не рекомендували б приймати біженців з України.

Близько 76% тих, хто приймав українців удома, сказали, що зробили це з солідарності з рештою, водночас основним фактором для них була оплата за розміщення (800 євро на місяць). Більшу частку тих, хто брав участь в опитуванні, становили жінки віком від 46 до 65 років.

На запитання про те, з якими труднощами стикалися господарі, 32% респондентів вказали на культурний чи мовний бар’єр. Інші проблеми, з якими зіткнулися власники, включали фінансові (19%), необхідність ділитися своїм простором (19%) і нездатність брати участь у довгостроковому плануванні (15%). Не було труднощів у 19% опитаних.

Близько 25 тис. домогосподарств пообіцяли українцям підтримку на початку війни та були розчаровані бюрократією. Майже половина пішла вперед і все одно зробила це і дала прихсток біженцям.

Виконавчий директор Helping Irish Hosts Енджі Гоф сказала, що успіх цього проекту є «нагадуванням, ким ми є насправді», і що нещодавня антиміграційна риторика у Ірландії дещо затьмарила той факт, що тисячі ірландців взяли українських біженців у свої домівки після російського вторгнення. 

Нагадаємо,скорочені виплати для нових українських біженців в Ірландії будуть запроваджені на початку лютого. Але вони стосуватимуться лише періоду проживання у житлі від держави, а далі українці зможуть отримувати більшу суму виплат.

Новоприбулі українці також матимуть гарантоване державою житло лише протягом перших 90 днів. Про це заявила міністр соціального захисту Хізер Хамфріс.

В Ірландії схвалили нові правила перебування українських біженців, які стосуватимуться лише новоприбулих людей. Зокрема, термін проживання у безплатному житлі від держави обмежуватиметься 90 днями, а щотижневі виплати втікачам від війни скоротять до 38,80 євро з 220 євро.

За словами міністра, українські біженці отримуватимуть менші виплати лише поки вони проживатимуть у державному житлі. Українці отримуватимуть більшу соціальну допомогу, коли житимуть самостійно поза державним житлом.

Спеціальні центри прибуття для українців прийматимуть лише новоприбулих, повідомила Хізер Хамфріс Комітету соціального захисту. Деякі з цих нових центрів будуть збудовані по всій країні. Біженців розміщуватимуть там упродовж 90 днів.

До слова, українські біженці, які отримують зменшену соціальну допомогу, пройдуть навчання та підтримку в пошуку роботи. Українські біженці, які приїдуть до Ірландії для тимчасового захисту, матимуть зменшені виплати. Новоприбулих навчатимуть та допомагатимуть знайти роботу. Зниження щотижневих ставок допомоги українцям уряд країни планує затвердити незабаром.Новоприбулим біженцям з України організують навчання та підтримку навичок, щоб допомогти їм знайти роботу через місцеві офіси Intreo. Українцям, які отримують соціальну допомогу, доведеться звертатися до державної служби зайнятості.

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Теги: Ірландія українці житло навчання біженці правила

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