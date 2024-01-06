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Голова Нацбанку дав обіцянку щодо курсу гривні на 2024 рік

Надія Карбунар
glavcom.ua
Голова Нацбанку дав обіцянку щодо курсу гривні на 2024 рік
Національний банк традиційно не дає прогнозів щодо курсу
фото з відкритих джерел

Курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок догори

Голова Національного банку України Андрій Пишний утримався від прогнозів, яким буде курс долара 2024 року, але пообіцяв забезпечувати «курсову стійкість». Про це він говорив в ефірі національного телемарафону.

«Національний банк традиційно не дає прогнозів щодо курсу, але декларує про те, що ми будемо ефективно забезпечувати наш мандат цінової стабільності і курсової стійкості», – запевнив Андрій Пишний.

Раніше заступник очільника Нацбанку Сергій Ніколайчук повідомив, що наразі в Україні діє керована гнучкість курсу, тому курсові коливання – нормальне явище.

Нагадаємо, курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок догори. Так, плавне здорожчання долара змінилося швидким зростанням курсу. Тож українці наприкінці 2023 року купили у банках рекордний за десятиліття обсяг валюти.

Також ексголова Ради НБУ оцінив ризики для гривні. За його оцінками, нині потенціал утримання гривні є, він підкріплений допомогою міжнародних партнерів. Але для стабільного утримання курсу гривні в майбутньому потрібно розвивати виробничий потенціал та вибудовувати ефективну систему довгострокових і взаємовигідних відносин з міжнародними партнерами.

До слова, у Національному банку раніше пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.

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Теги: Національний банк курс валют українці Андрій Пишний

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