Число нападів на біженців у Німеччині скоротилося



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За перше півріччя 2018 року в ФРН здійснені 627 нападів на біженців

У першому півріччі 2018 року в Німеччині значно скоротилося число нападів на біженців і на тимчасові гуртожитки, в яких вони розміщені.

За даними МВС Німеччини, з січня по червень в країні зареєстровано в цілому 704 подібні 704 атаки, з них - 627 нападів на людей і 77 на гуртожитки. При цьому 120 людини отримали поранення, повідомляє в неділю, 12 серпня, газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) та інші видання медіагрупи Funke з посиланням на відповідь відомства на запит фракції Лівої партії в бундестазі.

При цьому за весь 2017 рік зареєстровано понад 2200 нападів на біженців і на центри їх тимчасового розміщення, в 2016-м - більше 3500, вказують видання. У числі таких нападів міністерство вказує нанесення тілесних ушкоджень, підпали, знищення майна, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і образи.

Тим часом Ліва партія вважає, що напади на біженців, що продовжуються, провокуються політичними дискусіями про проблеми, пов'язані з наданням притулку нелегальним мігрантам. Перш за все, в зв'язку з цим «ліві» критикують партію «Альтернатива для Німеччини» (АДГ) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), що входить в правлячу коаліцію.

Джерело: Deutsche Welle