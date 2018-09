Число загиблих внаслідок теракту в Ірані зросло до кількох десятків людей

В місті Ахваз на заході країни бойовики розстріляли військових і цивільних

Число загиблих у результаті теракту під час іранського військового параду в південно-західному місті Ахваз досягло 24. Про це повідомляється у Twitter телеканалу Press TV. Серед загиблих є журналіст і два терористи, понад 20 осіб – поранені, повідомляє BBC.

Ще двох бойовиків шукають сили безпеки. Нападники стріляли з парку біля параду. Вони були одягнені у військову форму

UPDATE

