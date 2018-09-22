Число загиблих внаслідок теракту в Ірані зросло до кількох десятків людей
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Розсилка
В місті Ахваз на заході країни бойовики розстріляли військових і цивільних
Число загиблих у результаті теракту під час іранського військового параду в південно-західному місті Ахваз досягло 24. Про це повідомляється у Twitter телеканалу Press TV. Серед загиблих є журналіст і два терористи, понад 20 осіб – поранені, повідомляє BBC.
Ще двох бойовиків шукають сили безпеки. Нападники стріляли з парку біля параду. Вони були одягнені у військову форму
UPDATE— Press TV (@PressTV) 22 вересня 2018 р.
Reports said unknown gunmen opened fire on people from behind the stand during the parade on Saturday. https://t.co/qKmmEkyclu#Iran #MilitaryParade #Ahvaz pic.twitter.com/vH8sykZ2sL
Як повідомляв «Главком», військові паради проходять в містах Ірану в зв'язку з річницею війни з Іраком в 1980 - 1988 роках.
Як зазначається, чиновники в ході теракту не постраждали. Силам безпеки вдалося вбити двох терористів та заарештувати ще двох, один із затриманих поранений.