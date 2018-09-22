Число загиблих внаслідок теракту в Ірані зросло до кількох десятків людей



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Фото: PressTV Внаслідок теракту в Ірані загинули більше 20 людей

В місті Ахваз на заході країни бойовики розстріляли військових і цивільних

Число загиблих у результаті теракту під час іранського військового параду в південно-західному місті Ахваз досягло 24. Про це повідомляється у Twitter телеканалу Press TV. Серед загиблих є журналіст і два терористи, понад 20 осіб – поранені, повідомляє BBC.

Ще двох бойовиків шукають сили безпеки. Нападники стріляли з парку біля параду. Вони були одягнені у військову форму

Як повідомляв «Главком», військові паради проходять в містах Ірану в зв'язку з річницею війни з Іраком в 1980 - 1988 роках.

Як зазначається, чиновники в ході теракту не постраждали. Силам безпеки вдалося вбити двох терористів та заарештувати ще двох, один із затриманих поранений.