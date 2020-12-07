Чому в американських дипломатів у Китаї та на Кубі болить голова? Науковці назвали ймовірну причину

Академіки прийшли до висновку, що найбільш імовірною причиною цих симптомів є саме спрямовані радіосигнали

Національна академія наук, інженерії та медицини США (NASEM) назвала можливі причини загадкового синдрому, який з'являвся у дипломатів в Китаї і на Кубі.

Звіт опублікований на сайті організації.

Зокрема, співробітники посольств відчували шум, тиск і вібрацію в голові, біль у вухах, запаморочення, а також проблеми із зором і когнітивними функціями. При цьому у деяких з них до цих пір є проблеми зі здоров'ям. Фахівці розглянули кілька можливих причин, в тому числі і такі, як спрямовані радіочастотні імпульси, хімічний вплив, інфекційні захворювання і психологічні проблеми.

Академіки прийшли до висновку, що найбільш імовірною причиною цих симптомів є саме спрямовані радіосигнали. При цьому там зазначили, що не виключені і інші чинники, а також вказали на відмінність одних випадків від інших. На думку фахівців, не можна однозначно бути впевненим в тому, що люди з хронічними захворюваннями відчували симптоми з тих же причин, що і решта.

У жовтні стало відомо, що симптоми так званого «гаванського синдрому» зазнав співробітник ЦРУ в Москві в 2017 році. За словами Марка Полімерпулосона, він відчув сильне запаморочення, яке пізніше переросло в тривалу мігрень. Зазначалося, що подібні симптоми в 2016-2018 роках відчували співробітники американських послів на Кубі і в Китаї.

Точна кількість випадків і місця, де відбувалося подібне, названо не було. Стверджується, що на дипломатів США намагалися впливати подібним способом по всьому світу.