Coca-Cola відмовиться від своїх брендів



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Coca-Cola відмовиться від своїх брендів

Coca-Cola відмовиться від випуску дієтичного напою на основі коли Tab, кокосової води Zico, соку Odwalla і ряду регіональних брендів

Корпорація Coca-Cola вирішила закрити 200 своїх брендів, тобто майже половину від усього портфеля.

Про це сказано у фінансовій звітності за третій квартал.

Coca-Cola відмовиться від випуску дієтичного напою на основі коли Tab, кокосової води Zico, соку Odwalla і ряду регіональних брендів.

Виручка корпорації в третьому кварталі впала на дев'ять відсотків (до 8,7 мільярда доларів). У другому кварталі вона знизилася на 28 відсотків.

Чистий прибуток за третій квартал впав на 33 відсотка і склав 1,7 мільярда доларів. Скорочення пов'язане з тим, що через пандемію коронавірусу багато кафе і ресторани були закриті, а на ці канали припадає значна частина продажів напоїв.