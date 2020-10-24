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    У світі

    Coca-Cola відмовиться від своїх брендів

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    Coca-Cola відмовиться від своїх брендів - Coca-Cola відмовиться від своїх брендів
    Coca-Cola відмовиться від своїх брендів

    Coca-Cola відмовиться від випуску дієтичного напою на основі коли Tab, кокосової води Zico, соку Odwalla і ряду регіональних брендів

    Корпорація Coca-Cola вирішила закрити 200 своїх брендів, тобто майже половину від усього портфеля.

    Про це сказано у фінансовій звітності за третій квартал.

    Coca-Cola відмовиться від випуску дієтичного напою на основі коли Tab, кокосової води Zico, соку Odwalla і ряду регіональних брендів.

    Виручка корпорації в третьому кварталі впала на дев'ять відсотків (до 8,7 мільярда доларів). У другому кварталі вона знизилася на 28 відсотків.

    Чистий прибуток за третій квартал впав на 33 відсотка і склав 1,7 мільярда доларів. Скорочення пов'язане з тим, що через пандемію коронавірусу багато кафе і ресторани були закриті, а на ці канали припадає значна частина продажів напоїв.

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