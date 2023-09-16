Дачу Сталіна в Підмосков'ї виставили на аукціон. Держдума істерично відреагувала

Аукціон відбудеться 3 листопада, і початкова ціна лота становить 403,49 мільйона рублів

Садибу «Липки-Алексіївське» в Московській області, де у 1930-х роках проживав Йосип Сталін, виставили на аукціон. Про це повідомили на офіційному веб-сайті російської державної компанії «ДОМ.РФ».

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Аукціон відбудеться 3 листопада, і початкова ціна лота становить 403,49 мільйона рублів.

Зазначимо, що в XIX столітті ця ділянка належала московському голові Олександру Алексєєву, який звів на ній будинок. У 1907 році новий власник побудував на його місці новий особняк у стилі неокласицизму, який зберігся до наших днів.

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Після 1917 року цю садибу націоналізували. Протягом 1932-1934 років тут проживав Йосип Сталін. У 1989 році будівлю переобладнали під реабілітаційний центр для дітей із серйозними захворюваннями. В 2004 році її закрили для проведення реконструкції. Згодом садибу передали під управління «ДОМ.РФ».

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Микола Сарокваша, директор державної компанії, зазначив: «Для багатьох будівель схожого типу сьогодні це, можливо, єдина можливість надати їм «друге життя», відновити і віднести до культурного та громадського контексту».

Реакція Держдуми на аукціон

Олександр Ющенко, перший заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку, висловив гострі зауваження щодо рішення продати садибу. За його думкою, об'єкти з історичною цінністю не повинні підлягати розпродажу.

«Щодо дачі Сталіна – її продаж не просто велика помилка, а злочин щодо своїх поколінь. Це може просто далеко зайти, за логікою, що щось продадуть і відреставрують, можна і вежу Кремля продати», – наголосив Ющенко.

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Нагадаємо, в Австрії почали продавати майно визнаної банкрутом дочірньої структури російського «Газпрому» – Gazprom Austria GmbH.