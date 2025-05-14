Бюджетна освіта з обов’язковим відпрацюванням: МОН готує нові правила для студентів

Студентів-бюджетників можуть зобов’язати працювати за спеціальністю

Контрактників та тих, хто навчався за грантами, нові правила не торкнуться

Міністерство освіти і науки України планує запровадити обов’язкове працевлаштування для випускників, які навчалися за державний кошт. Про це повідомив заступник міністра Михайло Винницький в інтерв’ю ZN.UA, передає «Главком».

Згідно з ініціативою, студенти-бюджетники після завершення навчання мають певний час працювати за спеціальністю у сфері, яку фінансувала держава.

Найперше це стосуватиметься фахівців дефіцитних професій: медиків, учителів та інших працівників для державного сектору.

Для цього планують створити механізм гарантованого працевлаштування через конкурсні відбори, які організовуватиме Державна служба зайнятості спільно з роботодавцями.

Контрактників та тих, хто навчався за грантами, нові правила не торкнуться.

«Коли держава інвестує у фахівця, логічно очікувати, що ця інвестиція повернеться суспільству», – підкреслив Винницький.

Також у МОН сподіваються, що Верховна Рада підтримає ініціативу найближчим часом.

До слова, Міністерство освіти та науки розглядає варіант відрахування значної частини студентів-чоловіків після весняної сесії. Здебільшого це стосується чоловіків віком від 25 років, які здобувають освіти в університетах.

Нагадаємо, що Міносвіти назвало спеціальності, на які буде найбільша кількість бюджетних місць. велике державне замовлення буде на всі спеціальності, пов’язані з інфраструктурою держави та її відбудовою: архітектура, будівництво, транспортні технології, інженерні спеціальності.

У фокусі держави будуть і природничі науки: фізики, хіміки та математики.