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Українська освіта отримає фінансування на майже пів мільйона доларів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українська освіта отримає фінансування на майже пів мільйона доларів
Україна та Світовий банк підписали першу за довгі роки угоду для підтримки шкільної освіти
фото: mon.gov.ua/Міністерство освіти і науки

Кошти буде спрямовано на поліпшення умов для навчання та викладання

Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали низку угод за програмою Learn. Ініціатива розрахована на три роки з фінансуванням $415 млн. Про це йдеться на сайті МОН.

За словами очільника Міністерства освіти і науки Оксена Лісового, перший пріоритет програми співпраці – інвестиції у відновлення доступу до безпечного і якісного навчання, другий – посилення інституційної спроможності імплементації реформи Нової української школи.

Так, кошти спрямують на поліпшення умов для навчання та викладання, зокрема на будівництво й модернізацію укриттів, закупівлю безпечних, інклюзивних й екологічно сталих автобусів для перевезення учнів, забезпечення учнів Нової української школи підручниками та підвищення кваліфікації вчителів і керівників шкіл за стандартами НУШ.

Грантові кошти підтримають пілотування НУШ у 8–9 класах базової школи та в 10–12 класах старшої профільної школи. Окрім цього, фінансування буде спрямовано на підсилення управлінських спроможностей МОН для реалізації реформи «Нова українська школа».

Нагадаємо, найближчим часом Україна отримає мільйон шкільних підручників на додаток до півмільйона тих, які вже отримали українські школярі на початок навчального року.

До слова, у школах дисципліна «Захист України» буде викладатися по-новому: Міністерство освіти затвердило оновлену навчальну програму.

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Теги: школа фінансування Світовий банк Оксен Лісовий Міністерство освіти і науки освіта

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