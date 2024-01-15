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Українці підтримують декларування представників Офісу президента: соцопитування

Катерина Іванова
glavcom.ua
Українці підтримують декларування представників Офісу президента: соцопитування
Раніше українці відповіли, що Офіс президента впливає на державні органи з перевищенням своїх повноважень
фото з відкритих джерел

Близько 80% українців переконані, що співробітники та радники Офісу президента повинні подавати електронні декларації

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова проводив опитування щодо декларування доходів працівників Офісу президента з 8 по 15 грудня 2023 року. Рух «Чесно» опублікував висновки дослідження.

За результатами репрезентативного дослідження, 56% громадян повністю погоджуються з тезою, що співробітники та радники Офісу президента повинні подавати електронні декларації. Скоріше погоджуються з цією тезою ще 21,7% громадян. Отже, загалом 78% українців виступають за запровадження декларування для діячів Офісу президента. Не згодні та скоріше не згодні з цією тезою лише 9,3% українців. А ще 12,9% не мають відповіді.

Українці підтримують декларування представників Офісу президента: соцопитування фото 1
фото: chesno.org

У цьому питанні регіональних відмінностей майже немає. Мешканці центральних регіонів України трохи рідше висловлюються за обов’язок електронного декларування для діячів ОП. Тут також вищий відсоток тих, хто не згодний або не визначився. Вік також не впливає на позицію громадян.

Українці підтримують декларування представників Офісу президента: соцопитування фото 2
фото: chesno.org

Нагадаємо, питання запровадження обов’язку електронного декларування для всіх діячів ОП вже обговорювали у Верховній Раді, проте тоді депутати провалили голосування та відхили ініціативу запровадження декларування радників і позаштатних радників ОП.

Раніше проводилося схоже дослідження, на питання персональної відкритості особистостей та біографій діячів ОП. В Україні є запит суспільства на підвищення відкритості роботи Офісу президента, адже повний перелік посадових осіб ОП, їхні біографії та діяльність залишаються невідомими для громадян. Люди, які формують державну політику в умовах війни, виступають спікерами влади та репрезентують державу на міжнародній арені, чомусь переважно мають статус позаштатних радників і не подають декларації. 

Повідомляється, кому з політиків найбільше не довіряють українці, соціологи назвали три прізвища.

Стало відомо, як Офіс президента впливає на парламент, уряд та суди.

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Теги: соцопитування вибори українці Офіс президента парламент

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