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Військовий експерт назвав важливий російський завод, який треба знищити

Катерина Іванова
glavcom.ua
Військовий експерт назвав важливий російський завод, який треба знищити
Світан Роман — український військовий, полковник запасу ЗСУ
фото з відкритих джерел

Нафтобаза у Новоросійську становить єдине ціле з військовим російським комплексом Чорноморського флоту

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував нещодавну атаку безпілотників в ефірі 24 каналу.

Після того, як у ніч проти 25 січня українські безпілотники вразили нафтопереробний заводу у Туапсе в Краснодарському краї РФ, Роман Світан вказав на ще один об’єкт, який неодмінно потрібно знищити.

Він наголосив, що важливою ціллю для українських дронів має бути новий нафтопереробний комплекс у Новоросійську.

«Якщо вже дійшли до Туапсе та дісталися до Сочі, то, я думаю, що до Новоросійська точно повинні прилетіти. Новоросійський комплекс точно має бути знищений», – акцентував Світан.

Експерт додав, що цей завод поруч із бухтою, а це – одне ціле з військовим російським комплексом Чорноморського флоту.

«Я думаю, що треба просто почекати. Наші спеціалісти ще розберуться з черговістю знищення», – зауважив Світан.

Стало відомо, що Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакувала СБУ.

«СБУ б'є вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває», – повідомляє джерело.

Нагадаємо, лише з початку року на території країни-агресорки атаковано шість об'єктів нафтогазової інфраструктури. Вибухи на російських нафтопереробних заводах стають постійними – через удари безпілотників та технологічні проблеми скорочується виробництво палива, що призводить до зростання цін у РФ. 

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Теги: полковник роман льотчик робота завод Чорне море

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