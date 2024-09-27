Трамп зустрінеться із Зеленським сьогодні

Дональд Трамп таки вирішив зустрітись із президентом України

Президент України та кандидат у президенти США Дональд Трамп проведуть зустріч у Нью-Йорку 27 вересня. Про це повідомляє кореспондент «Голосу Америки» Михайло Комадовський у соцмережі Х.

Кореспондент повідомив, що саме Трамп розмістив у соціальних мережах заяву про те, що він зустрінеться із главою української держави. Кандидат у президенти США від Республіканської партії підкреслив, що Зеленський проявив ініціативу і запропонував зустрітись, а Трамп погодився на таку пропозицію.

«Президент Зеленський попросив зустрітися зі мною, і я зустрінуся з ним завтра вранці близько 9:45 у Трамп-тауер», – цитує Трампа журналіст.

Нагадаємо, після того, як президент Володимир Зеленський відвідав завод снарядів у Пенсильванії, риторика та відношення Дональда Трампа сильно змінились і він не планував зустрічатися із українським лідером держави.

До слова, під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

Також напередодні кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп виголосив промову, яка була сповнена неправдивих фактів та брехні. Він заявив, що Україна крім Києва повністю знищена і відбудувати її неможливо, навіть «навіть якщо весь світ збереться разом».