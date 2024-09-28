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Прессекретар Зеленського зробив заяву про очікування України від «Рамштайну»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Прессекретар Зеленського зробив заяву про очікування України від «Рамштайну»
Засідання контактної групи «Рамштайн» проведуть в Німеччині
фото з відкритих джерел

Україна очікує, що партнери передадуть черговий пакет озброєння

Прессекретар президента України Сергій Никифоров висловив обнадійливі очікування напередодні майбутнього засідання Контактної групи з оборони України, відомої як "Рамштайн". Про це прессекретар повідомив в ефірі телемарафону.

Основні акценти заяв – це постачання озброєння, яке було анонсовано на попередніх зустрічах. Никифоров наголосив, що Україна очікує на остаточне постачання комплексів Patriot, які вже частково надійшли, але ще залишилися деякі «хвости», які мають бути передані. Також Україна розраховує на нові системи озброєнь та додаткове навчання для військових​.

«Хочемо почути про надходження зброї з оголошених пакетів підтримки. Треба, щоб всі обіцяні Patriot, які нам кілька разів обіцяли і в G7, і НАТО, нарешті почали... Тобто, більшість з них вже в Україні, але ще залишились «хвости», які треба передати Україні», – зауважив прессекретар.

Раніше зустрічі «Рамштайн» були надзвичайно важливими для України. Наприклад, на попередньому засіданні у вересні 2024 року було оголошено про новий пакет допомоги від США на суму 250 мільйонів доларів, поставку 77 танків Leopard 1A5 від Німеччини, Данії та Нідерландів, а також постачання артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 від Німеччини. Канада передала Україні значну кількість двигунів для некерованих ракет та боєголовок​.

Очікується, що на майбутній зустрічі «Рамштайн» обговорюватимуться нові рішення щодо озброєнь та подальші кроки підтримки, включаючи важливі для України системи протиповітряної оборони та збільшення військової допомоги від партнерів.

«Багато різних поточних питань, по різних типах озброєнь, по навчанню українських військових. Є багато різних поточних питань, координація яких потребує «Рамштайну», – підкреслив Никифоров.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден оголосив про зустріч лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині у жовтні.

До слова, прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров стверджує, що український План перемоги в США прийняли конструктивно і з величезною зацікавленістю. 

Нагадаємо, очільник литовського МЗС висловив сподівання, що Київ зможе бити далі вглиб Росії зі зброєю, про передавання якої оголосили США.

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Теги: навчання Україна президент озброєння Сергій Никифоров прессекретар

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