У випадку перемоги на виборах Трамп підтримуватиме Україну – Зеленський

Трамп запевнив у підтримці України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп, кандидат на президентських виборах у США 2024 року, пообіцяв підтримати Україну у разі своєї перемоги. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю каналу Fox News.

Під час недавнього інтерв'ю Зеленський зазначив, що Трамп чітко висловив своє прагнення підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії. За словами глави української держави, він отримав підтвердження від Трампа, що той буде на стороні України, якщо стане президентом США​.

«Я не знаю, що буде після виборів і хто буде президентом... Але я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він підтримуватиме Україну», – сказав Зеленський.

Трамп неодноразово наголошував на бажанні завершити війну швидко та досягти справедливої угоди для всіх сторін. Водночас він утримався від конкретних заяв щодо бажання перемоги України, проте підкреслив, що його стратегія полягатиме у досягненні мирного врегулювання конфлікту​.

Зустріч між Трампом і Зеленським, яка відбулася у вересні 2024 року, тривала близько 40 хвилин. На ній обговорювалися можливі шляхи припинення війни, проте жодних конкретних деталей щодо мирної угоди не було озвучено. Обидва лідери погодилися, що необхідно знайти «справедливе рішення» для завершення війни. Трамп також підкреслив важливість підтримки обох сторін конфлікту – і України, і Росії – для досягнення миру​.

Таким чином, Трамп висловлює готовність підтримувати Україну, проте, як стверджують журналісти, його підхід до завершення війни може відрізнятися від поточних методів західних союзників.

Нагадаємо, кандидат від Республіканської партії у президенти США Дональд Трамп відреагував на непряму критику своєї суперниці Камали Гарріс його пропозиції щодо України.

До слова, Дональд Трамп подякував президенту України Володимиру Зеленському за порятунок від імпічменту. У лютому 2021 року Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент експрезидента США Дональда Трампа через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завершив зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. За підсумками розмови Зеленський назвав її «дуже змістовною».