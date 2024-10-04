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Стало відомо, що Путін робитиме у свій день народження

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Стало відомо, що Путін робитиме у свій день народження
7 жовтня Путіну виповнюється 72 роки
фото: росЗМІ

Пєсков: Наступного тижня буде повноформатне засідання Ради держав СНД з повним порядком денним

Російський диктатор Володимир Путін у свій день народження зустрінеться із лідерами країн Співдружності Незалежних Держав (СНД). Про це повідомляють росЗМІ.

Зазаначається, що лідери країни СНД приїдуть до Москви на саміт, який відбудеться наступного тижня, 7 жовтня.

«Особливо святкового нічого не буде. О пів на день у нього (Путіна - ред.) будуть непублічні робочі зустрічі, і ввечері, дійсно, будуть глави держав СНД у президента. Ми додатково вам все повідомимо», – сказав речник Путіна Дмитро Пєсков.

Пєсков зазначив, що «наступного тижня буде повноформатне засідання Ради глав держав-учасниць СНД з досить повним порядком денним».

Як відомо, 7 жовтня диктатору Путіну виповнюється 72 роки.

Нагадаємо, Путін може відвідати Катар. Про це російським пропагандистам «РИА Новости» повідомив посол Катару в РФ Ахмед бен Насер бен Джасім Аль Тані. Москва та Доха зараз обговорюють дату можливої поїздки глави Кремля до Катару, а також час візиту катарського еміра Таміма бен Хамада Аль Тані до Росії. До слова, у червні президент України Володимир Зеленський провів переговори в Катарі з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. 

Стало відомо, що кремлівський режим вирішив збільшити витрати на утримання свого диктатора Володимира Путіна у 2025 році на чверть. Як повідомляється, збільшення витрат обійдеться російським платникам податків майже у 31 млрд рублів, що вже закладено у проєкт федерального бюджету на наступний рік.

Також наголошується, що таке збільшення витрат на утримання президента непорівнянне зі зростанням самого державного бюджету – передбачається, що 2025 року він зросте на 10,67% – до 28 трлн 386 млрд рублів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про підвищення податків, який у найближчі 6 років принесе майже 17 трлн рублів ($120 млрд).  Згідно із законопроєктом, ставку податку буде підвищено з 13% до 15% для росіян із доходами від 200 тис. руб на місяць ($1 456), до 18% для тих, хто заробляє від 5 до 20 млн руб на рік ($40-150 тис.), до 20% – для доходів від 20 до 50 млн руб на рік ($150-360 тис.) і до 22% - для доходів понад 50 млн руб.

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Теги: саміт путін диктатор день народження

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