День незалежності США: Трамп зламає традицію і виголосить промову



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Трамп запевнив, що виголосить промову, яка торкнеться кожного американця Фото: AFP

Останнім американським президентом, який виголошував промову на Національній Алеї США у Вашингтоні на 4 липня, був Гаррі Труман в 1951 році

Президент США Дональд Трамп, у четвер, 4 липня, звернеться до американців з промовою зі сходів меморіалу Аврааму Лінкольну. Президентська промова не є традиційною частиною святкування Дня незалежності у США, відзначають ЗМІ.

В своїй промові президент США уникатиме політики, звернення буде просякнуте духом патріотизму. За інформацією Білого дому, у президентській промові йтиметься про велич Америки, значення американського прапора та військових.

В інтерв'ю напередодні святкування Трамп запевнив, що виголосить промову, яка торкнеться кожного американця.

Останнім американським президентом, який виголошував промову на Національній Алеї США у Вашингтоні на 4 липня був Гаррі Труман в 1951 році. В 1970-му році під час урочистостей у Вашингтоні транслювали відеозвернення Річарда Ніксона і тоді святкування супроводжувались акціями протесту, пише NPR.

Історично, наприкінці 18-го століття, політичне протистояння у цей день було настільки напруженим, що федералісти і демократи відзначали це свято окремо, нагадує Politico.

Нагадаємо, Трамп анонсував покази військової техніки в Вашингтоні в рамках святкування Дня незалежності США 4 липня.

Джерело: Голос Америки