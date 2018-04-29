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    День в АТО: бойовики 13 разів обстріляли українських військових

    У результаті ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав
    У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 13 обстрілів українських опорних пунктів, повідомляє прес-центр Штабу АТО. Зокрема, на Луганському напрямку, із забороненої 122 мм артилерії противник вів вогонь по наших укріпленнях поблизу населеного пункту
    • Вчора, 18:32
    • Розсилка
    Український захисник
    Український захисник

    У результаті ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав

    У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 13 обстрілів українських опорних пунктів, повідомляє прес-центр Штабу АТО.

    Зокрема, на Луганському напрямку, із забороненої 122 мм артилерії противник вів вогонь по наших укріпленнях поблизу населеного пункту Причепилівка.

    На Донецькому напрямку з підствольних гранатометів та стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли оборонців Водяного та Авдіївки. Крім цього, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор відкривав вогонь по захисниках Красногорівки і Шахти «Бутівка». Також стрілецьку зброю окупанти застосували в районі Мар’їнки та Широкиного.

    Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

    Ситуація на лінії розмежування сторін надійно контрольована військовослужбовцями Збройних Сил України, запевнили у Штабі.

    Нагадаємо, минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ 61 раз відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України.

    На Донеччині через вибух прихованого складу боєприпасів 27 квітня загинуло два бойовика 9 окремого штурмового механізованого полку морської піхоти російсько-окупаційних військ.

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