Депутати в Італії не можуть дійти згоди щодо кастрації ґвалтівників



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Ультраправа «Ліга» запропонувала запровадити хімічну кастрацію за деякі види насильства

В Італії депутати правлячої популістської коаліції не дійшли згоди щодо нового законопроекту, спрямованого на боротьбу з сексуальним насильством. Про це інформує The Sun.

«В Італії розглядають хімічну кастрацію для ґвалтівників як засіб покарання після того, як американська дівчина-підліток була зґвалтована трьома чоловіками на Сицилії», - йдеться у повідомленні.

Ультраправа «Ліга» запропонувала запровадити хімічну кастрацію за деякі злочини з сексуальним насильством у разі згоди винуватця - як умову для дострокового звільнення. Деякі країни вже практикують хімічну кастрацію. Але партнери «Ліги» по коаліції - партія «5 зірок», відхилили пропозицію.

Депутатка руху «5 зірок» Вероніка Джаноне відкинула цю ідею.

«Ця пропозиція є просто політичною пропагандою, десятки моїх колег вважають так само», - сказала Джаноне.

Як повідомлялося, віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні закликав застосувати до ґвалтівників хімічну кастрацію після резонансного випадку нападу на американську туристку.