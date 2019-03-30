  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Депутати в Італії не можуть дійти згоди щодо кастрації ґвалтівників

    • Розсилка
    Депутати в Італії не можуть дійти згоди щодо кастрації ґвалтівників

    Ультраправа «Ліга» запропонувала запровадити хімічну кастрацію за деякі види насильства

    В Італії депутати правлячої популістської коаліції не дійшли згоди щодо нового законопроекту, спрямованого на боротьбу з сексуальним насильством. Про це інформує The Sun.

    «В Італії розглядають хімічну кастрацію для ґвалтівників як засіб покарання після того, як американська дівчина-підліток була зґвалтована трьома чоловіками на Сицилії», - йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    Ультраправа «Ліга» запропонувала запровадити хімічну кастрацію за деякі злочини з сексуальним насильством у разі згоди винуватця - як умову для дострокового звільнення. Деякі країни вже практикують хімічну кастрацію. Але партнери «Ліги» по коаліції - партія «5 зірок», відхилили пропозицію.

    Депутатка руху «5 зірок» Вероніка Джаноне відкинула цю ідею.

    «Ця пропозиція є просто політичною пропагандою, десятки моїх колег вважають так само», - сказала Джаноне.

    Як повідомлялося, віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні закликав застосувати до ґвалтівників хімічну кастрацію після резонансного випадку нападу на американську туристку.

    Читайте також
    депутати Італія домашнє насильство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ