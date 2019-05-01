Держдеп вимагає від Росії припинити авіаудари по Сирії



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Держдеп США нагадує, що будь-яка ескалація насильства у північно-західній Сирії призведе до дестабілізації всього регіону

США занепокоєні ескалацією насильства в Ідлібі та північній Хамі

Авіаудари Росії та режиму Асада у сирійських провінціях Ідліб та північна Хама дестабілізують регіон та погіршують вже важку гуманітарну ситуацію, вони мають бути негайно припинені.

Про це йдеться у розповсюдженій для преси 30 квітня заяві Державного департаменту США, повідомляє «Укрінформ».

«США занепокоєні ескалацією насильства в Ідлібі та північній Хамі. Авіаудари Росії та режиму (Асада - ред.), що тривають, а також напади Хаят Тахрір аль-Шам та інших груп, пов`язаних з «Аль Каїдою» у Сирії, подовжують дестабілізувати регіон, погіршувати вже катастрофічну гуманітарну ситуацію, ведуть до десятків смертей та поранень цивільних осіб, чимало з яких - діти», - йдеться у заяві.

Речник Держдепу додає, що внаслідок авіаударів та нападів страждає цивільна інфраструктура, включно з житловими помешканнями, лікарнями, поселеннями внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії.

«Росія та режим (Асада - ред.) також продовжують грубі військові напади на гуманітарних працівників, таких як волонтери Білих шоломів, поки вони намагаються врятувати жертв у громадах, які піддаються нападам», - додає він та зазначає, що «насильство повинно бути зупинене».

Держдеп США нагадує, що будь-яка ескалація насильства у північно-західній Сирії призведе до дестабілізації всього регіону.

«Ми закликаємо всі сторони, включно з Росією та Сирійським режимом, дотримуватися своїх зобов’язань та утриматися від повномасштабних військових наступів, повернутися до режиму деескалації у регіоні, дозволити необмежений гуманітарний доступ для подолання гуманітарної катастрофи, яку створює насильство, що триває», - наголошують у Державному департаменті.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, протягом останніх годин у зонах деескалації у північно-західній Сирії тривають авіаудари збройних сил Росії та Сирії.