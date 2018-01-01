Держсекретар США розповів, як змінилися його стосунки з Путіним

Тіллерсон запевняє, що динаміка його стосунків з Путіним змінилася

Держсекретар США Рекс Тіллерсон запевняє, що особисте знайомство з російським президентом Володимиром Путіним ще з часів керівництва корпорацією Exxon Mobile не заважає йому вести політику тиску на Росію через невиконання нею міжнародних зобов'язань. Про це держсекретар США сказав в інтерв'ю телеканалу CBS, стенограму якого в понеділок поширив



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Рекс Тіллерсон та Володимир Путін

Тіллерсон запевняє, що динаміка його стосунків з Путіним змінилася

Держсекретар США Рекс Тіллерсон запевняє, що особисте знайомство з російським президентом Володимиром Путіним ще з часів керівництва корпорацією Exxon Mobile не заважає йому вести політику тиску на Росію через невиконання нею міжнародних зобов'язань.

Про це держсекретар США сказав в інтерв'ю телеканалу CBS, стенограму якого в понеділок поширив Державний департамент.

«Це було по-іншому, оскільки мені довелося дуже добре обмірковувати все, - розповів Тіллерсон про свій перший візит до Кремля на посаді держсекретаря. - Єдине, що я йому сказав: «Пане президенте, перед вами та сама людина, тільки з іншими повноваженнями».

Тіллерсон зауважив, що перед цим його знайомство з Путіним тривало 18 років, коли він ще очолював Exxon Mobile. За його словами, у той час він зосереджувався на досягненні успіху для акціонерів компанії.

Зараз, як зазначив глава Держдепартаменту, динаміка його стосунків з Путіним змінилася.

«Те, що представляє він (Путін – ред.), відрізняється від того, що я зараз представляю. І я сказав йому: «Я зараз представляю американський народ». І я думаю, було важливо сказати йому це прямо в обличчя, щоб він чітко зрозумів це», - сказав Тіллерсон.

Водночас глава Держдепу погодився, що зараз Росія на чолі з Путіним порушує ряд зобов'язань, у тому числі щодо Договору РСМД, в контексті дотримання санкцій проти КНДР, а також щодо повного виведення із Сирії хімічної зброї.

«Коли справа доходить до вбивства людей хімічною зброєю (в Сирії – ред.), це не має виглядати якось по-іншому», - підкреслив Тіллерсон, додавши, що такі дії повинні мати наслідки.

Він також підтвердив, що адміністрація зараз готує нові обмеження проти Росії, відповідно до Акту протидії противникам Америки через санкції, який був затверджений минулого року Конгресом і підписаний президентом США.

Раніше президент України Петро Порошенко під час виступу на 54-ій Мюнхенській безпековій конференції закликав не послаблювати санкції проти Росії.

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Джерело: Укрінформ