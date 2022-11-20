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Десять вибухів на годину. У Росії почалося виверження вулкана (фото)

Надія Клочко
glavcom.ua
Десять вибухів на годину. У Росії почалося виверження вулкана (фото)
Почалося виверження Ключевського вулкана у Росії
фото: російські ЗМІ

У Росії прокинулися одразу два вулкани

На Камчатці у Росії почалося виверження Ключевського вулкана, прокинувся також вулкан Шивелуч. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Директор Інституту вулканології та сейсмології РФ Олексій Озеров зазначив, відбуваються поодинокі викиди розпечених бомб із частотою до 10 вибухів на годину.

«Виверження почалося у вершинному кратері Ключевського вулкана. Відбуваються поодинокі викиди розпечених бомб із частотою до 10 вибухів на годину. Через значну глибину кратера Ключевського – близько 200 метрів – лише окремі з них видно над кромкою. Інші помітні світінням над кратером», – сказав науковець.

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Десять вибухів на годину. У Росії почалося виверження вулкана (фото) фото 3
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Окрім Ключевського вулкана, прокинувся також вулкан Шивелуч. Вулкан сьогодні викинув попіл на висоту близько 5 тис. метрів над рівнем моря. Очікуються потужні виверження.

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Десять вибухів на годину. У Росії почалося виверження вулкана (фото) фото 6

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на італійському острові прокинувся потужний вулкан. 9 жовтня на острові Стромболі прокинувся однойменний вулкан, випустивши стовп диму та потік лави, який досяг моря.

Також у серпні у водах Тонга, що в Тихому океані, сталося одне з найпотужніших вивержень вулканів на планеті

Теги: росія вулкан

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