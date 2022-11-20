Десять вибухів на годину. У Росії почалося виверження вулкана (фото)

У Росії прокинулися одразу два вулкани

На Камчатці у Росії почалося виверження Ключевського вулкана, прокинувся також вулкан Шивелуч. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Директор Інституту вулканології та сейсмології РФ Олексій Озеров зазначив, відбуваються поодинокі викиди розпечених бомб із частотою до 10 вибухів на годину.

«Виверження почалося у вершинному кратері Ключевського вулкана. Відбуваються поодинокі викиди розпечених бомб із частотою до 10 вибухів на годину. Через значну глибину кратера Ключевського – близько 200 метрів – лише окремі з них видно над кромкою. Інші помітні світінням над кратером», – сказав науковець.

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Окрім Ключевського вулкана, прокинувся також вулкан Шивелуч. Вулкан сьогодні викинув попіл на висоту близько 5 тис. метрів над рівнем моря. Очікуються потужні виверження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на італійському острові прокинувся потужний вулкан. 9 жовтня на острові Стромболі прокинувся однойменний вулкан, випустивши стовп диму та потік лави, який досяг моря.

Також у серпні у водах Тонга, що в Тихому океані, сталося одне з найпотужніших вивержень вулканів на планеті.