Дилери масово скаржаться на постачання бракованих російських автомобілів Lada

Основними проблемами є відсутність в автомобілях кнопок Глонасс і рамок щитка приладів

Значна частина автомобілів Lada Vesta NG, які надходять до дилерів, знаходяться у стані «недокомплекту». Про це повідомив глава Асоціації «Автомобільні дилери Росії» Олексій Подщеколдін у коментарі для Autonews.

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За його словами, це стосується 60-70% автомобілів цієї моделі. Основними проблемами є відсутність кнопок Глонасс і рамок щитка приладів.

Подщеколдін висловив свою підтримку «АвтоВАЗу» та закликав завжди підтримувати морально цю вітчизняну автомобільну компанію. Водночас він визнав, що у виробника дійсно є багато проблем, які потребують чесного обговорення. Наразі, всі автомобілі, які перебувають на майданчиках дилерів, не можуть бути реалізовані через неповні комплектації.

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Представники пресслужби «АвтоВАЗу» відмовилися коментувати слова Подщеколдіна. Проте, вони заявили, що нові Lada Vesta NG є в достатній кількості в дилерських центрах Lada. Виникаючі складності з поставками окремих компонентів будуть оперативно усуватися, і ситуація не вплине на відвантаження готових автомобілів.

Раніше повідомлялося, що російські автозаводи почали закриватися після початку повномасштабної війни в Україні та запроваджених проти економіки країни-агресора санкцій. Так, із 20 автозаводів, які працювали на території РФ на момент початку вторгнення, нині залишаються лише два. Це «АвтоВАЗ», що був заснований ще в радянські часи, а також завод з виробництва китайських автомобілів Haval у Тульській області.

Також росіяни, купуючи нову Lada Granta 2022, зобов'язані підписати документ про невиїзд на ній до Європи.

До слова, у Росії планується відродити автомобільні бренди «Волга» та «Побєда». Так росіяни зібралися рятувати автомобільну галузь.