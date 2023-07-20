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Дилери масово скаржаться на постачання бракованих російських автомобілів Lada

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дилери масово скаржаться на постачання бракованих російських автомобілів Lada
Дві третини російських нових Lada виявилися непридатними до продажу
фото з відкритих джерел

Основними проблемами є відсутність в автомобілях кнопок Глонасс і рамок щитка приладів

Значна частина автомобілів Lada Vesta NG, які надходять до дилерів, знаходяться у стані «недокомплекту». Про це повідомив глава Асоціації «Автомобільні дилери Росії» Олексій Подщеколдін у коментарі для Autonews.

За його словами, це стосується 60-70% автомобілів цієї моделі. Основними проблемами є відсутність кнопок Глонасс і рамок щитка приладів.

Подщеколдін висловив свою підтримку «АвтоВАЗу» та закликав завжди підтримувати морально цю вітчизняну автомобільну компанію. Водночас він визнав, що у виробника дійсно є багато проблем, які потребують чесного обговорення. Наразі, всі автомобілі, які перебувають на майданчиках дилерів, не можуть бути реалізовані через неповні комплектації.

Представники пресслужби «АвтоВАЗу» відмовилися коментувати слова Подщеколдіна. Проте, вони заявили, що нові Lada Vesta NG є в достатній кількості в дилерських центрах Lada. Виникаючі складності з поставками окремих компонентів будуть оперативно усуватися, і ситуація не вплине на відвантаження готових автомобілів.

Раніше повідомлялося, що російські автозаводи почали закриватися після початку повномасштабної війни в Україні та запроваджених проти економіки країни-агресора санкцій. Так, із 20 автозаводів, які працювали на території РФ на момент початку вторгнення, нині залишаються лише два. Це «АвтоВАЗ», що був заснований ще в радянські часи, а також завод з виробництва китайських автомобілів Haval у Тульській області.

Також росіяни, купуючи нову Lada Granta 2022, зобов'язані підписати документ про невиїзд на ній до Європи. 

До слова, у Росії планується відродити автомобільні бренди «Волга» та «Побєда». Так росіяни зібралися рятувати автомобільну галузь.

Теги: завод АвтоВАЗ Haval росіяни

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