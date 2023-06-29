Підрив Каховської ГЕС: журналісти ідентифікували армійців РФ, які контролювали дамбу

Від початку повномасштабної війни і на час знищення шостого червня 2023 року ГЕС повністю контролювали російські окупаційні війська

Російські військові готувалися щось виконати «по команде»

Позиції на ГЕС та поруч із нею облаштували бійці 205 окремої мотострілецької «казачої» бригади Сухопутних військ РФ. Про це повідомляють журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) та агенції «Слідство.Інфо».

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Журналісти ідентифікували армійців РФ та їхніх командирів, а також отримали ексклюзивні перехоплення розмов, що відбувалися між російськими військовими у ніч руйнування.

Від початку повномасштабної війни і на час знищення шостого червня 2023 року ГЕС повністю контролювали російські окупаційні війська.

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Розслідувачам вдалося поіменно встановити низку російських військових цієї бригади, які безпосередньо контролювати Каховську ГЕС. У встановленні їхніх осіб стали в пригоді відео, які на греблі та у приміщеннях ГЕС знімали російські пропагандистські медіа – попри те, що бійці ховали обличчя у балаклавах.

Зокрема, так вдалось ідентифікувати 35-річного Арсена Піцхелаурі з позивним «Грузин», який, судячи з фото в російській соцмережі «Вконтакте», брав активну участь в окупації Херсонщини.

На декількох світлинах Піцхелаурі у військовій формі перебуває безпосередньо на Каховській ГЕС. Як розповіли знайомі окупанта, він і досі залишається в Новій Каховці разом із іншими військовими 205-ї ОМСБр. Від них же стало відомо, що після руйнування греблі «Грузина» викликали в Росію на нагородження.

Журналістам також вдалось ідентифікувати нагородженого у грудні 2022 року російським «Орденом «За отвагу» сержанта інженерно-саперного батальйону 205 ОМСБр Руслана Магомедова.

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Те, що підірвали Каховську ГЕС саме бійці 205 окремої мотострілецької «казачої» бригади, є основною версією, яку озвучують як українські посадовці, так і ЗМІ.

Переважно йшлося про її воєнний досвід (участь у Чеченській війні), девіз («мы вернемся даже с ада») і дані щодо особового складу і командування (командиром називали підполковника Едуарда Шандуру). Однак журналісти встановили, що склад бригади, зокрема і її керівництва, змінився відтоді як ГУР востаннє публікувало відповідний список.

Журналісти отримали від джерел в одному з державних органів спеціального призначення України оновлений список бійців 205 бригади. Це майже чотири сотні осіб, які служать в мотострілецьких батальйонах, роті спецзв'язку, гаубичних самохідно-артилерійських дивізіонах, реактивному артилерійському дивізіоні, протитанковому артилерійському дивізіоні, зенітно-ракетному дивізіоні, розвідбатальйоні, інженерно-саперному батальйоні та інших підрозділах 205 ОМСБр.

Відповідно до отриманого документа, командиром 205-ї бригади тут вже вказаний не Едуард Шандура, а полковник Роман Тітов.

Додаткове підтвердження зміни командування журналісти знайшли на сторінці школи №16 села Кузьмінське Ставропольського краю в російській соцмережі «Вконтакте». У грудні 2022-го там опублікували лист вдячності школі за підписом командира 205 бригади Романа Тітова, датований листопадом 2022 року.

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До 205 ОМСБр Тітов командував підрозділами, які «до лютого 2016 року на ротаційній основі брали участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях сходу України у районах населених пунктів Луганськ та Краснодон».

За інформацією українських розвідників, яку вдалося підтвердити журналістам, Роман Тітов має судимість за перевищення службових повноважень із застосуванням насилля та зброї.

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Перехоплення в ніч руйнування греблі

Наразі не вдалося встановити і довести ключову роль саме Романа Тітова у руйнуванні Каховської ГЕС. Російський полковник проігнорував надіслані в месенджерах запитання і телефонні дзвінки. Однак, беручи до уваги перехоплення розмов військових 205-ї бригади у ніч знищення греблі, які вдалося отримати у своє розпорядження журналістам, російські окупанти тоді готувалися діяти за «командою». Причому саме в той час, коли у чаті міста Нова Каховка жителі почали повідомляти про вибухи і незрозумілий шум. Це відбувалося у проміжку між 2:18 та 2:34 ночі 6 червня.

Із контексту розмови випливає, що сталися дві важливі події. Перша: російські військові готувалися щось виконати «по команде». Друга: у розумінні російського військового, який, судячи з розмови, під час вибуху перебував на греблі або поруч із нею, сталося «ЧП» (тобто надзвичайна подія).

Далі – фрагмент перехопленої розмови, наданий журналістам джерелом серед українських військових (бесіда відбувається між 2.20 та 2.34 проти ночі 6 червня).

02:20 – Как обстановка? Это раз, во-вторых, в готовности, в готовности, всё по команде, как принял меня?

02:20 – Тут все уже, все, пошло.

02:21 – Принял тебя, принял, выдвигайтесь туда на точку, на точку, забирайте все.

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02:21 – Та мы не сможем уже ничего забрать.

02.30 – ЧП. Если что, тут все, точка отхода закончена, вода полная.

02.34 – Выдвигайтесь туда, где вас забирали и оставляли.

02.34 – Выйти не могут, все затоплено.

Команда «выдвигайтесь туда на точку, забирайте все» прозвучала, судячи з розмови, вже після руйнування греблі ГЕС. І «висунутися», схоже, змогли вже не всі, бо «вода полная». Про команду збиратися і залишати територію греблі розповідав і керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Журналісти встановили, що бійці 205 бригади й досі перебувають в Новій Каховці. Це підтвердив у розмові росгвардієць, знайомий із бійцями 205-ї. До складу 205 бригади входить, з-поміж інших, і інженерно-саперний батальйон (особовий склад – 38 бійців).

Журналісти знайшли у соцмережах їхні сторінки та фото. Сапери 205 бригади переважно відмовлялися від спілкування з журналістами. Ті, хто погодилися говорити, запевняли, що звільнилися до подій на Каховській ГЕС.

Отже, команді журналістів вдалося встановити осіб серед російських військових, які перебували на Каховській ГЕС, і які можуть бути причетними до її підриву, тобто до важкого воєнного злочину. Перехоплення телефонних розмов російських військових, отримані журналістами від джерел, свідчать про те, що була певна «команда» від російського військового керівництва, сплановані «точки відходу», а також, що сталося «ЧП». Ці докази можуть свідчити саме про намір росіян підірвати Каховську ГЕС.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована й не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.