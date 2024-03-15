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Disney перевипустить телеверсію «Оскар» з нагородженням фільму «20 днів у Маріуполі»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Disney перевипустить телеверсію «Оскар» з нагородженням фільму «20 днів у Маріуполі»
Євген Малолєтка, Василіса Степаненко, Мстислав Чернов на церемонії премії «Оскар»
фото: Reuters

Часові обмеження скороченої версії премії «Оскар» становлять 90 хвилин, тому зазвичай до неї включають лише 12-15 номінацій з 23

Американська кіноакадемія перевипустить міжнародну телевізійну версію премії «Оскар», цього разу з моментом нагородження української документальної стрічки «20 днів у Маріуполі». Про це повідомляє Deadline.

Таке рішення ухвалили після того, як український канал «Суспільне», який володіє правами на трансляцію шоу «Оскар» в Україні, висловив обурення щодо відсутності у міжнародній скороченій телеверсії нагородження українських документалістів та промови режисера фільму Мстислава Чернова.

«Наша команда була шокована і глибоко розчарована, коли ми не побачили категорію «Найкращий повнометражний документальний фільм» у міжнародній версії, де справедливо відзначено «20 днів у Маріуполі», – сказав продюсер «Суспільного» Лукʼян Галкін.

Зазначається, що часові обмеження скороченої версії премії «Оскар» становлять 90 хвилин. Тому зазвичай до неї включають лише 12-15 номінацій з 23.

Як повідомлялося, нагородження українського документального фільму «20 днів у Маріуполі» не потрапило до скороченої міжнародної телеверсії церемонії «Оскар» через часові обмеження. 

Нагадаємо, українська стрічка «20 днів у Маріуполі» виграла «Оскар» у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.

Як відомо, що моменту нагородження фільму та виступу режисера Мстислава Чернова немає у скороченій міжнародній телеверсії. При цьому минулого року ця ж номінація, у якій перемогу здобула документальна стрічка про Олексія Навального, до скороченої телеверсії потрапила (як і промова Юлії Навальної).

Зауважимо, під час промови на церемонії нагородження престижної кінопремії «Оскар» Чернов наголосив, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати. 

«Напевне, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах та в заручниках. Але я не можу змінити минуле. Але усі ми можемо змінити історію, зробити так, щоб правда перемогла. І люди Маріуполя та інші, які віддали своє життя, ніколи не будуть забутими. Дякую вам всім, дякую Україні! Слава Україні!» – зазначив Мстислав Чернов.

Після промови українського режисера весь зал аплодував стоячи.

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Теги: Маріуполь фільм Кінопремія «Оскар» обмеження

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