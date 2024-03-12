Україна та Росія в очах Заходу. На прикладі «Оскара»

Російсько-українська війна, «Оскар» і Навальний

Я бачу, що реакція на те, що «Дісней» вирізав з ефірної скороченої версії «Оскара» нагородження «20 днів у Маріуполі», а рік тому нагородження фільму про Навального не вирізав, хоча зазвичай документалку вирізають, трохи нервова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тому хочеться дещо важливе нагадати. Неприємне, але необхідне. Так ось – ми не у центрі сприйняття цієї війни. І ніколи не будемо. З цим треба вміти жити.

Росія і її доля, її агресивність і цілісність у майбутньому – набагато важливіше питання для Європи, для США, для світу загалом. Про світ якось іншим разом, давайте про «колективний Захід».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Україна, безумовно, невинна жертва агресії, мораль і гуманізм штовхають їй (тобто нам) допомагати). Але Росія в оцінці цієї війни набагато важливіша. І як загроза, і як культурно – історичне явище. Тому допомога нам завжди була і буде у майбутньому не стільки спробою відновити справедливість, скільки інструментом обмеження амбіцій і агресивності Росії.

Формула для дуже багатьох на Заході виглядає так: Путін має бути загнаний під стіл, але так щоб Росія не стала failed state і не перетворилася на Сомалі з ядерною бомбою і нафтою. Російські ресурси не мають щезнути зі світового ринку, Росія не має повністю впасти в обійми Китаю і на 100% перетворитися на його ресурсну кишеню. Останнє не розглядається як бажаний сценарій. Є люди, які впевнені, що Росію можна перезавантажити і перетягнути у свій табір у протистоянні з Китаєм, запропонувавши нову угоду «Росія – Захід». А ще є нові європейські і американські фаш-ти (див. Орбан, Трамп), яким Путін у принципі і норм.

Так ось, у цьому різноманітті факторів для дуже багатьох «на Заході» дуже бажаним є наступний сценарій: режим Путіна у силу тих чи інших форматах зазнає краху, але без революції і розвалу, а завдяки бунту еліт проти Путіна. І тоді у Росії відбувається перезавантаження і демократизація. І тоді вже нова Росія буде партнером США і Заходу або хоча б не буде такою агресивною, не буде трикстером світової політики як зараз.

Навальний був символом гіпотетичної можливості такого сценарію. Це одна з причин чому його Путін зрештою вбив. І це причина, чому з Навальним на Заході носилися як з писаною торбою. Ще до повномасштабного вторгнення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І ні, у редакцію Оскару не телефонували «з Держдепу», щоб вставити фільм про Навального у трансляцію Оскару (бо зазвичай не включають, якщо немає великого резонансу). І не телефонували цього року, щоб правду про Маріуполь «вирізати». Просто культурна тусовка у США цілком релевантна ліберальній політичній думці. Тому просувати бренд Навального як символу гіпотетично іншої, менш агресивної і більш цивілізованої Росії для них було важливо. Надія (була) на краще майбутнє. Ми можемо вважати, що вони ідіоти чи не праві, але таке сприйняття – медичний факт.

А ось фільм про Маріуполь, який і так отримав визнання, і так був згаданий у всіх новинах – фіксація жахливого сьогодення, а не картинка майбутнього. Яке і так можна постійно побачити у новинах. Ще раз, ми зараз про сприйняття людьми, які і так нас підтримують, про дуже демократичну тусовку Голлівуду.

Для нас може бути дуже неприємно, що Росія у сприйнятті західної спільноти (і наших прихильників, і наших опонентів) набагато масштабніша за Україну – для одних як виклик і загроза (яку треба нівелювати), для інших як можливість. Але така об'єктивна реальність. Нам з нею якось треба вчитися жити зараз і у майбутньому. І прощатися з політичним інфантилізмом.

P.S. І так, ще раз. Нічого на що ми маємо «ображатися» не сталося. Взагалі. У принципі. Від слова «зовсім».