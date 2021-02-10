Disney закриває одну зі своїх мультстудій
Під скорочення потраплять 450 співробітників компанії
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії.
«З огляду на поточну економічну ситуацію, після довгих роздумів і оцінок ми прийняли важке рішення припинити кіновиробництво в Blue Sky Studios», – йдеться в заяві.
Уточнюється, що процедура займе два місяці. Під скорочення потраплять 450 співробітників компанії.
Студія Blue Sky Studios, заснована в 1987 році, випустила більше десятка повнометражних анімаційних фільмів.
Як зазначає агентство, Disney, як і інші розважальні компанії, постраждала через пандемію коронавірусу – студія була змушена закрити або обмежити відвідуваність своїх тематичних парків і відкласти випуск художніх фільмів у кінотеатрах.