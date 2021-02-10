Disney закриває одну зі своїх мультстудій

Під скорочення потраплять 450 співробітників компанії

Корпорація The Walt Disney Company оголосила про закриття мультиплікаційної студії Blue Sky Studios, що створила серії відомих мультфільмів Льодовиковий період і Ріо.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

«З огляду на поточну економічну ситуацію, після довгих роздумів і оцінок ми прийняли важке рішення припинити кіновиробництво в Blue Sky Studios», – йдеться в заяві.

Уточнюється, що процедура займе два місяці. Під скорочення потраплять 450 співробітників компанії.

Студія Blue Sky Studios, заснована в 1987 році, випустила більше десятка повнометражних анімаційних фільмів.

Як зазначає агентство, Disney, як і інші розважальні компанії, постраждала через пандемію коронавірусу – студія була змушена закрити або обмежити відвідуваність своїх тематичних парків і відкласти випуск художніх фільмів у кінотеатрах.