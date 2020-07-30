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    У світі

    До початку «Марсіанської Місії» США залишилося 10 годин: трансляція

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    До початку «Марсіанської Місії» США залишилося 10 годин: трансляція

    Запуск марсохода запланований на 30 липня о 7:50 am ET (14:50 за київським часом)

    Американське космічне агентство NASA повідомило дату запуску космічного корабля, який доставить на Червону планету марсохід «Perseverance».

    Про це повідомляється на сайті NASA.

    Запуск марсохода запланований на 30 липня о 7:50 am ET (14:50 за київським часом). Модуль, де розміщений марсохід вже прикріплений до ракети-носія Atlas V (розробники Lockheed Martin та Boeing) і знаходиться на стартовому майданчику на мисі Канаверал (Флорида, США).

    Марсохід «Perseverance», назву якому дав семикласник з США, буде шукати ознаки життя на Марсі, а також збирати зразки каменів та грунту, які, як зазначає NASA, можливо будуть доставлені на планету Земля. Дана місія також повинна допомогти у підготовці старту людини на Марс, яка вже триває.

    Модуль, де розміщений марсохід, повинен увійти в атмосферу Марса 18 лютого 2021 року і «скинути« дослідницький апарат в кратері Джезеро. Марсохід «Perseverance» буде проводити роботи як мінімум один марсіанський рік (близько 687 земних днів).

    Кратер Джезеро має ширину 45 кілометрів і розташований на західному краю Рівнини Ісіди — гігантського басейну на північ від марсіанського екватора, утвореного в момент, коли космічне тіло вдарилося об поверхню Марса. У 2019 році NASA опублікувало знімок кратера Джезеро.

    Крім різноманітних наукових систем, на борту марсохода також розміщений невеликий вертоліт, який, як вважають вчені, зможе літати над марсіанським ґрунтом.

    США Boeing NASA
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