Російська церква масово записує загарбників у святі, щоб виправдати війну

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Російська церква масово записує загарбників у святі, щоб виправдати війну
Псковські десантники зображені на іконах
фото з відкритих джерел

Російська православна церква перетворює загиблих загарбників на «святих»

Російська православна церква перетворила релігійні канони на інструмент пропаганди. Тепер загиблих на війні проти України солдатів РФ офіційно зараховують до «святих», щоб надати агресії статусу «священної місії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України. 

Російська церква вона розпочала процес канонізації військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Вона проголошує їх «мучениками», ігноруючи заповідь «не вбий» та воєнні злочини, скоєні російською армією.

«Губернатор псковської області Михайло Ведерніков відео з новими іконами, на яких зображені учасники війни – десантники 76-ї дивізії повітряно-десантних військ РФ, що загинули у війні проти України у 2023 році», – йдеться в повідомленні. 

Ці ікони були розміщені у храмі. 

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, через подібні практики російська церква намагається сакралізувати війну, надати їй релігійного змісту. Використовуючи церковну символіку, влада прагне створити моральне та духовне виправдання не тільки вбивств українців, а й великих втрат рф на фронті, щоб зменшити суспільне невдоволення війною.

«Розміщення на іконах образів учасників війни перетворює релігійний символ на інструмент політичної пропаганди. Це вчергове підтверджує, що російська православна церква не має нічого спільного з вірою – це лише один із державних інститутів у воєнній машині кремля», – зазначають у центрі.

«Главком» також писав, що російська православна церква продовжує перетворюватися на військовий комісаріат, використовуючи релігійні споруди для мілітаризації молоді. У мережі з'явилося відео, на якому російські підлітки демонструють навички володіння автоматами Калашникова безпосередньо в приміщенні одного з храмів у Московській області.

На оприлюднених кадрах видно, як молоді люди у камуфляжній формі на швидкість розбирають та збирають автомати АК-74. Майстер-клас проходить прямо в залі для богослужінь, на фоні іконостасів та церковних світильників. Церковнослужителі не лише не перешкоджають тренуванням зі зброєю, а й благословляють підлітків на «захист вітчизни».

Теги: росія церква війна окупація ворог

