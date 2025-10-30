Чарльз III позбавив брата титулу принца через зв’язки з Епштейном

Рішення Чарльз III ухвалив особисто та воно отримало підтримку решти королівської родини

Король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца та наказав йому залишити маєток поблизу Віндзорського замку. Таке рішення стало покаранням за його зв’язки з американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

65-річний Ендрю, молодший брат Чарльза III і другий син покійної королеви Єлизавети II, опинився під дедалі більшим тиском через свою поведінку та стосунки з Епштейном. На початку жовтня він був змушений відмовитися від титулу герцога Йоркського.

Джеффрі Епштейн – американський фінансист і мільярдер, який у 2008 році визнав провину у примусі до зайняття проституцією і був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, а 2019-го був повторно заарештований за торгівлю людьми та залучення їх до проституції. Він наклав на себе руки, не чекаючи рішення.

Тепер король зробив наступний крок – позбавив його всіх королівських титулів, залишивши лише ім’я Ендрю Маунтбеттен-Віндзор.

У заяві Букінгемського палацу зазначається, що Ендрю отримав офіційне повідомлення про розірвання оренди свого особняка Royal Lodge у маєтку Віндзор і має переселитися до приватного житла на сході Англії.

«Ці санкції є необхідними, попри те, що він і надалі заперечує звинувачення. Їхні Величності прагнуть чітко дати зрозуміти, що їхні думки й найглибші співчуття залишаються з жертвами та всіма, хто пережив будь-які форми насильства», – йдеться у заяві палацу.

За словами джерела Reuters у королівських колах, навіть попри відсутність доведених злочинів, у поведінці Ендрю було виявлено «серйозні прорахунки в судженнях».

Рішення Чарльз III ухвалив особисто, але воно отримало підтримку решти королівської родини, зокрема спадкоємця престолу принца Вільяма.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який знав Епштейна, звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році, політик пригрозив виданню судовим позовом.

Згодом мільярдер Ілон Маск назвав підробкою лист-вітання, який, за твердженням газети The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп нібито відправив 20 років тому фінансисту Джеффрі Епштейну, який обвинувачується у секс-торгівлі.

До слова, американський фінансист Джеффрі Епштейн, звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх, не шантажував відомих людей, не вів списку клієнтів, а у в'язниці наклав на себе руки, а не був убитий. Такого висновку дійшли Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США.