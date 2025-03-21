Принц Уельський проїхав на танку неподалік кордону з Росією

Під час візиту до Естонії принц Вільям приєднався до військових навчань

Принц Уельський Вільям під час візиту до Естонії відвідав полігон Тапа, що розташований за 120 км від кордону з РФ, і проїхався там танком Challenger 2. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Британський принц долучився до навчань на естонському полігоні Тапа фото: The Telegraph

На естонському полігоні Тапа дислокується найбільше військове угруповання Великої Британії за кордоном. Принц Уельський вдягнув військову форму і приєднався до польових навчань, а також висловив сподівання, що його візит «змусить усіх бути напоготові».

Зауважимо, це перший візит принца Вільяма до Естонії. Напередодні, 20 березня, він зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом, а також із українськими біженцями, причому принц висловив захоплення стійкістю українців.

«Главком» повідомляв, що у зв'язку з хворобою короля Великої Британії Чарльза III частину його публічних обов’язків візьме на себе принц Вільям.

У березні 2023 року принц Вільям приїздив з візитом до Польщі і там відвідував військову базу в Жешуві, за 90 км від кордону з Україною.