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Принц Уельський проїхав на танку неподалік кордону з Росією

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Принц Уельський проїхав на танку неподалік кордону з Росією
Принц Вільям поїздив на полігоні танком Challenger 2
фото: The Telegraph

Під час візиту до Естонії принц Вільям приєднався до військових навчань  

Принц Уельський Вільям під час візиту до Естонії відвідав полігон Тапа, що розташований за 120 км від кордону з РФ, і проїхався там танком Challenger 2. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph. 

Британський принц долучився до навчань на естонському полігоні Тапа
Британський принц долучився до навчань на естонському полігоні Тапа
фото: The Telegraph

На естонському полігоні Тапа дислокується найбільше військове угруповання Великої Британії за кордоном. Принц Уельський вдягнув військову форму і приєднався до польових навчань, а також висловив сподівання, що його візит «змусить усіх бути напоготові».

Зауважимо, це перший візит принца Вільяма до Естонії. Напередодні, 20 березня, він зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом, а також із українськими біженцями, причому принц висловив захоплення стійкістю українців. 

«Главком» повідомляв, що у зв'язку з хворобою короля Великої Британії Чарльза III частину його публічних обов’язків візьме на себе принц Вільям.

У березні 2023 року принц Вільям приїздив з візитом до Польщі і там відвідував військову базу в Жешуві, за 90 км від кордону з Україною.

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Теги: Естонія Велика Британія Принц Вільям

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