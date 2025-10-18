Головна Світ Політика
Принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського
Хоча титул Ендрю буде неактивним, а не офіційно забраним
фото: Reuters

Принц Ендрю через скандали з Епштейном та шпигунством оголосив про відмову від титула

Британський принц Ендрю, молодший брат короля Чарльза III, у п'ятницю оголосив, що відмовиться від використання свого титулу герцога Йоркського та пов'язаних із ним почестей. Це рішення стало наслідком багаторічної критики його зв'язків із покійним американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном та інших скандалів, що завдали шкоди репутації королівської родини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У своїй заяві 65-річний принц Ендрю, восьмий у черзі на престол, пояснив своє рішення бажанням припинити «постійні звинувачення», які відволікають його старшого брата, короля Чарльза, та ширшу роботу монархії.

«Я вирішив, як завжди, поставити обов’язок перед родиною та країною на перше місце... За згодою Його Величності, ми вважаємо, що я маю зробити ще один крок. Тому я більше не використовуватиму титул чи почесті, які мені були надані», – заявив принц.

Він також додав, що рішуче заперечує всі звинувачення, висунуті проти нього. Рішення було прийнято після обговорення з високопоставленими членами королівської родини, і, за даними джерел, король залишився задоволений результатом.

Ендрю вже давно відійшов від громадського життя:

  • 2011 рік: Був змушений піти з посади торгового посла Великої Британії.
  • 2019 рік: Залишив виконання всіх королівських обов'язків.
  • 2022 рік: Був позбавлений військових звань та королівського патронажу через звинувачення у сексуальному насильстві, висунуті Вірджинією Джуффре (яка померла у квітні). Ендрю врегулював цей позов того ж року, проте завжди заперечував її версію.
  • Ділові зв'язки: Судове рішення минулого року показало, що британський уряд вважав одного з його близьких ділових партнерів, китайського бізнесмена, шпигуном.

Хоча титул Ендрю буде неактивним, а не офіційно забраним, історики зазначають, що це «дуже і дуже важливий крок», оскільки востаннє високопоставленого члена королівської родини позбавляли герцогства понад 100 років тому.

Ендрю, який вже відмовився від звернення «Його Королівська Високість», залишається принцом і продовжуватиме жити в Королівській Лоджі поблизу Віндзорського замку.

Він більше не відвідуватиме щорічні королівські різдвяні зустрічі. Його колишня дружина Сара Фергюсон також більше не буде відома як герцогиня Йоркська. Нещодавнє опитування YouGov показало, що 67% британців підтримали позбавлення Ендрю його королівських титулів.

Нагадаємо, Королівська принцеса Великої Британії Анна здійснила офіційний візит до Національного заповідника «Софія Київська» одразу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. 

Принцеса Анна відвідала Софійський собор, де генеральний директор заповідника Неля Куковальська провела екскурсію і розповіла про давні контакти між Україною та Великою Британією.

Принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського
Принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського
