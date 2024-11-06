Принц Вільям розповів, як Кейт Міддлтон почувається після хіміотерапії

Принцеса Уельська ще у вересні повернулася до роботи після завершення лікування від раку

Кейт Міддлтон все ще відновлюється після лікування

У середу британський принц Вільям заявив, що його дружина Кейт Міддлтон почувається «дуже добре» після того, як вона протягом року пройшла профілактичну хіміотерапію від раку. Про це повідомляє Reuters.

Британський спадкоємець престолу зараз перебуває в Південній Африці, де згодом проведе щорічну церемонію нагородження премії Earthshot Prize. Він здійснив поїздку без дружини, яка все ще відновлюється після лікування.

Принц Вільям сказав, що вона буде підтримувати його з їхнього дому у Великій Британії.

«Дякую, у неї все добре. Цей рік вона була приголомшливою. Я знаю, що вона буде дуже рада, щоб сьогоднішній вечір був успішним», – сказав він.

У 2020 році Вільям заснував премію Earthshot для пошуку інновацій у боротьбі з кліматом та іншими екологічними проблемами, натхненну проєктом «пострілу місяця» президента США Джона Ф. Кеннеді в 1960-х роках, який призвів до висадки на Місяць у 1969 році. П’ять переможців щороку отримують 1 млн фунтів стерлінгів (1,3 млн доларів США) на підтримку своїх проєктів.

Нагадаємо, 9 вересня Кейт Міддлтон поділилася зворушливим відео, де вона разом із чоловіком, принцом Вільямом, та їхніми трьома дітьми насолоджується прогулянкою на свіжому повітрі. У відео принцеса розповіла про завершення курсу лікування та висловила сподівання на повне одужання.

Однак, замість очікуваної підтримки, Міддлтон отримала шквал критики від деяких користувачів мережі. Відео було сприйнято як піар-хід, спрямований на покращення іміджу королівської родини. Критики зазначають, що ролик виглядає «надмірно хореографічним» і не відображає реальних труднощів, з якими стикаються люди, що проходять лікування від раку.

Також принцеса Уельська Кейт Міддлтон вперше після завершення лікування від раку повернулася до виконання своїх обов'язків. Вона провела зустріч з командою Центру раннього розвитку дитини у Віндзорському замку, щоб обговорити свій проєкт, присвячений розвитку дітей раннього віку.