Президент: Сирський щойно доповів про ураження російського заводу
Зеленський: Можу тільки привітати наші ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ураження російського заводу у Брянську. Про це повідомив глава України під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».
Мова йде про завод мікроелектроніки «Кремній Ел».
«Можу тільки привітати наші ЗСУ. Молодці. Дякую за службу», – наголосив президент.
Нагадаємо, у Брянську атаковано, імовірно, завод мікроелектроніки «Кремній Ел». Губернатор Брянської області Олександр Богомаз незадовго до атаки попередив про ракетну небезпеку. Місцеві жителі чули 11 вибухів.
Завод «Кремній Ел» у російському Брянську виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БпЛА.
