Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Президент: Сирський щойно доповів про ураження російського заводу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент: Сирський щойно доповів про ураження російського заводу
Завод «Кремній Ел» у російському Брянську виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БпЛА
фото: скриншот з відео

Зеленський: Можу тільки привітати наші ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ураження російського заводу у Брянську. Про це повідомив глава України під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

Мова йде про завод мікроелектроніки «Кремній Ел».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Можу тільки привітати наші ЗСУ. Молодці. Дякую за службу», – наголосив президент.

Нагадаємо, у Брянську атаковано, імовірно, завод мікроелектроніки «Кремній Ел». Губернатор Брянської області Олександр Богомаз незадовго до атаки попередив про ракетну небезпеку. Місцеві жителі чули 11 вибухів.

Завод «Кремній Ел» у російському Брянську виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БпЛА.

Читайте також:

Теги: росія війна Володимир Зеленський Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вашингтон знову дивиться на Москву як на союзника
Трамп знову робить ставку на Росію: енергетична шахова партія проти Китаю
Вчора, 07:44
Чому Трамп закриває очі на те, що Путін явно затягує час?
«Затрампований» мирний процес: Україна в лещатах нової американської стратегії
23 лютого, 17:57
Бессент вважає, що основним фактором для зняття обмежень є завершення бойових дій та підписання міжнародних угод
США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову
12 лютого, 15:43
Переговори, Донбас, вибори. Інтерв'ю Зеленського – головні тези
Переговори, Донбас, вибори. Інтерв'ю Зеленського – головні тези
19 лютого, 04:14
Азаров заявив, що вимоги Кремля може реалізувати лише США
Як повалити Зеленського? Втікач Азаров визнав безпомічність Кремля і дав пораду Путіну
21 лютого, 08:38
Росія продала частину золота і отримала близько $1,4 млрд
РФ почала розпродавати золото, щоб закрити дефіцит бюджету
20 лютого, 19:27
Частини російського штурмовика Су-25, збитого над Київщиною наприкінці лютого 2022 року, в Музеї авіації. Літак, упавши, розвалився на частини, і їх розібрали кілька музеїв
«Продам «шахед», недорого!» У приватні колекції потрапляють воєнні трофеї, що повинні бути в музеях – експерти
26 лютого, 21:59
Ціна на газ для споживачів залишається фіксованою
В Україні газ подорожчав на 20%
4 березня, 15:58
Колишній головний тренер збірної Росії з гандболу Євген Трефілов зробив скандальну заяву
Олімпійський чемпіон з РФ побажав росіянам «відлупцювати» суперників на Паралімпіаді
Сьогодні, 12:53

Соціум

Президент: Сирський щойно доповів про ураження російського заводу
Президент: Сирський щойно доповів про ураження російського заводу
У Брянську пролунали вибухи в районі заводу «Кремній» (відео)
У Брянську пролунали вибухи в районі заводу «Кремній» (відео)
Російська церква масово записує загарбників у святі, щоб виправдати війну
Російська церква масово записує загарбників у святі, щоб виправдати війну
Орбан розмістив військових біля енергетичних об’єктів: причина
Орбан розмістив військових біля енергетичних об’єктів: причина
Капітан судна, затриманого у Балтійському морі, використав підроблені документи
Капітан судна, затриманого у Балтійському морі, використав підроблені документи
Хакери РФ розгорнули безпрецедентну операцію в Signal та WhatsApp – розвідка Нідерландів
Хакери РФ розгорнули безпрецедентну операцію в Signal та WhatsApp – розвідка Нідерландів

Новини

Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua