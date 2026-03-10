Президент: Сирський щойно доповів про ураження російського заводу

Завод «Кремній Ел» у російському Брянську виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БпЛА

Зеленський: Можу тільки привітати наші ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ураження російського заводу у Брянську. Про це повідомив глава України під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

Мова йде про завод мікроелектроніки «Кремній Ел».

«Можу тільки привітати наші ЗСУ. Молодці. Дякую за службу», – наголосив президент.

Нагадаємо, у Брянську атаковано, імовірно, завод мікроелектроніки «Кремній Ел». Губернатор Брянської області Олександр Богомаз незадовго до атаки попередив про ракетну небезпеку. Місцеві жителі чули 11 вибухів.

