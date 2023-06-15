До Землі наближається астероїд, який може знищити цілий континент планети – NASA

Астероїд 2020 DB5 насправді потенційно небезпечний для Землі

Сьогодні, 15 червня, до Землі наблизиться астероїд, який, зіткнувшись із Землею, може знищити цілий континент. Про це повідомляє видання Jerusalem Post.

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Астероїд 2020 DB5 насправді потенційно небезпечний для Землі. Річ у тому, що розміри цього каменю дуже великі, вчені оцінюють його ширину в 800-850 метрів.

За даними NASA, цей гігантський космічний камінь з 1905 року наближався до Землі шість разів. Востаннє він пролітав біля неї 28 років тому, а після того, як він повторить такий же безпечний для нас рух 15 червня, чекати на його появу поруч із планетою варто не раніше 2048 року.

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Астероїд 2020 DB5 не повинен врізатися в Землю, але така подія стала б справжньою катастрофою для Землі, вважають вчені. Якщо такий великий астероїд зіткнеться із Землею, то у кращому випадку може знищити один із континентів (залежно від місця його падіння), а в гіршому – викликати глобальну катастрофу.

Нагадаємо, що 6 червня астероїд заввишки 60 метрів пролетів біля Землі. За інформацією NASA, довжина астероїда становить приблизно 61 метр. Небесний об'єкт пролетів на відстані чотири з половиною мільйони кілометра від Землі. Зокрема швидкість руху астероїда становила 36 360 кілометра за годину.