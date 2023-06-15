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До Землі наближається астероїд, який може знищити цілий континент планети – NASA

Наталія Порощук
glavcom.ua
До Землі наближається астероїд, який може знищити цілий континент планети – NASA
Астероїд має ширину в 800-850 метрів
фото з відкритих джерел

Астероїд 2020 DB5 насправді потенційно небезпечний для Землі

Сьогодні, 15 червня, до Землі наблизиться астероїд, який, зіткнувшись із Землею, може знищити цілий континент. Про це повідомляє видання Jerusalem Post.

Астероїд 2020 DB5 насправді потенційно небезпечний для Землі. Річ у тому, що розміри цього каменю дуже великі, вчені оцінюють його ширину в 800-850 метрів. 

За даними NASA, цей гігантський космічний камінь з 1905 року наближався до Землі шість разів. Востаннє він пролітав біля неї 28 років тому, а після того, як він повторить такий же безпечний для нас рух 15 червня, чекати на його появу поруч із планетою варто не раніше 2048 року.

Астероїд 2020 DB5 не повинен врізатися в Землю, але така подія стала б справжньою катастрофою для Землі, вважають вчені. Якщо такий великий астероїд зіткнеться із Землею, то у кращому випадку може знищити один із континентів (залежно від місця його падіння), а в гіршому – викликати глобальну катастрофу. 

Нагадаємо, що 6 червня астероїд заввишки 60 метрів пролетів біля Землі. За інформацією NASA, довжина астероїда становить приблизно 61 метр. Небесний об'єкт пролетів на відстані чотири з половиною мільйони кілометра від Землі. Зокрема швидкість руху астероїда становила 36 360 кілометра за годину.

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Теги: NASA астероїд Планета Земля

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