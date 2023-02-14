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Авіація ЗСУ завдала вісім ударів по районах зосередження противника

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авіація ЗСУ завдала вісім ударів по районах зосередження противника
фото ілюстративне

Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів на Запоріжжі

Триває 356-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, попри значні втрати, поки що не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Активно діє ворожа авіація. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби російські окупанти завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки та Краматорська на Донеччині. Є поранені серед мирного населення. Пошкоджено палац культури, в якому працює центр видачі гуманітарної допомоги. Також уражено приміщення медичного закладу. Окрім того, ворог загалом здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона, Очакова та Берислава. Ворожі снаряди пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, є поранені. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, включаючи Берестове, Вишневе і Табаївку Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Серебрянське лісництво, Білогорівку Луганської області та Федорівку – Донецької. Завдав авіаційних ударів в районах Берестового, Житлівки та Верхньокамянського.

Бахмутський напрямок

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них – Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області. Під авіаційні удари ворога потрапили райони Бахмута, Іванівського та Курдюмівки.

Авдіївський та Шахтарський напрямки

Під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 22 населені пункти, зокрема, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Вугледар, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Вугледара. Також, окупанти скинули з БпЛА на позиції наших військ у районі Водяного аерозольні гранати нелетальної дії типу К-51.

Запорізький напрямок

Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області. Також ворог завдав авіаційних ударів біля Малинівки та Новоданилівки.

Херсонський напрямок

Від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Берислав, Веселе, Інгулець, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське та Велетенське Херсонської області.

З метою компенсування масштабних військових втрат росіян у ході ведення бойових дій, на території полігону Кадамовський Російської Федерації, в навчальному центрі проходять підготовку орієнтовно до двох бригад військовослужбовців російських окупаційних військ, з числа мобілізованих та «добровольців». Основна частина російських військовослужбовців проходить тритижневий курс підготовки. Окремі групи проходять двотижневий курс.

В результаті, відзначається низький рівень готовності до виконання завдань. З початку цього року, на території полігону підготовка рекрутів ПВК «Вагнер» не проводилась. Інструктори навчального центру залучаються до підготовки безпосередньо у районі ведення бойових дій.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, три склади боєприпасів та дві станції РЕБ ворога.

Теги: Україна окупанти росія війна ЗСУ

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