У Росії горів найбільший нафтовий термінал, США готуються до ударів по Ірану: головне за ніч 23 травня

Вікторія Літвінова
колаж: glavcom.ua
Дайджест новин, що сталися у ніч на 23 травня 2026 року

Ніч проти 23 травня відзначилася атакою безпілотників на найбільший нафтовий термінал Росії на Чорному морі та черговим загостренням навколо Ірану: за даними CBS, адміністрація Трампа готується до нових ударів у вихідні. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 23 травня. 

У Росії горів найбільший нафтовий термінал на Чорному морі

Вночі безпілотники атакували портову інфраструктуру Новоросійська: на території паливного терміналу «Шесхарис» спалахнула пожежа. Термінал є одним із ключових вузлів російського нафтового експорту – щороку через нього проходять мільйони тонн сировини.

Сенатори США вимагають розблокувати допомогу Україні

Двопартійна група сенаторів надіслала міністру оборони Піту Геґсету листа з вимогою негайно перерахувати шістсот мільйонів доларів допомоги – чотириста для України та двісті для країн Балтії. Сенатори наполягають: зволікання з виплатами підриває обороноздатність союзників у критичний момент.

США готуються до нових ударів по Ірану у вихідні

Адміністрація Трампа готується до нового раунду військових ударів по Ірану – попри те, що дипломатичний канал залишається відкритим. Остаточного рішення станом на п'ятницю не прийнято, проте окремі члени американського військового та розвідувального співтовариства вже скасували плани на вихідні в День пам'яті.

Путін вдруге за рік виправдав масові втрати армії

Володимир Путін повторно заявив, що сотні тисяч бойових втрат його армії у війні проти України «не є марними». Це вже друга подібна заява за рік – Путін вдається до неї в моменти, коли тиск щодо реальної ціни війни зростає всередині країни.

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 23 травня 2026
Медика «Азову» закатували до смерті в російському полоні
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Лубінець: Росія закатувала понад чотириста українських полонених
