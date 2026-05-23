У Росії горів найбільший нафтовий термінал, США готуються до ударів по Ірану: головне за ніч 23 травня
Дайджест новин, що сталися у ніч на 23 травня 2026 року
Ніч проти 23 травня відзначилася атакою безпілотників на найбільший нафтовий термінал Росії на Чорному морі та черговим загостренням навколо Ірану: за даними CBS, адміністрація Трампа готується до нових ударів у вихідні. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 23 травня.
У Росії горів найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Вночі безпілотники атакували портову інфраструктуру Новоросійська: на території паливного терміналу «Шесхарис» спалахнула пожежа. Термінал є одним із ключових вузлів російського нафтового експорту – щороку через нього проходять мільйони тонн сировини.
Сенатори США вимагають розблокувати допомогу Україні
Двопартійна група сенаторів надіслала міністру оборони Піту Геґсету листа з вимогою негайно перерахувати шістсот мільйонів доларів допомоги – чотириста для України та двісті для країн Балтії. Сенатори наполягають: зволікання з виплатами підриває обороноздатність союзників у критичний момент.
США готуються до нових ударів по Ірану у вихідні
Адміністрація Трампа готується до нового раунду військових ударів по Ірану – попри те, що дипломатичний канал залишається відкритим. Остаточного рішення станом на п'ятницю не прийнято, проте окремі члени американського військового та розвідувального співтовариства вже скасували плани на вихідні в День пам'яті.
Путін вдруге за рік виправдав масові втрати армії
Володимир Путін повторно заявив, що сотні тисяч бойових втрат його армії у війні проти України «не є марними». Це вже друга подібна заява за рік – Путін вдається до неї в моменти, коли тиск щодо реальної ціни війни зростає всередині країни.
Інші важливі новини:
- Трамп призначив нового директора розвідки США
- Президент Чехії запропонував відключити Росії інтернет і банки
- США розсекретили нові файли про НЛО: п'ять головних відкриттів
- Звукорежисер зі Львова здобув першу в Україні статуетку Latin Grammy
