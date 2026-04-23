Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Розвідки США та Британії: Україна в кращому становищі за останній рік, попри заяви про «перевагу РФ»

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: 110 ОМБр

Цікаву інформацію опублікували розвідки Великої Британії та Сполучених Штатів щодо ситуації на фронті в Україні. Їхній аналіз дещо відрізняється від штампів, яких вперто дотримується президент США Дональд Трамп та його найближче оточення в особі Джей Ді Венса, Стіва Віткоффа та Кушнера. ЦРУ та їхні британські колеги не вважають, що «в України немає карт, Росія наступає». Висновок розвідки двох серйозних гравців на цьому полі – Україна перебуває сьогодні в кращому становищі, як мінімум за останній рік. Утримує свої позиції, витісняє противника на південному напрямку. Аналітики наводять кілька факторів, які призвели до таких висновків.

Перший – відсутність стратегічних резервів у Росії. Так, у них є плани щодо посилення наступу в тій же Костянтинівці, щодо доукомплектування частин, що виснажуються на Доюропольському напрямку в районі Покровська. Але поки що ніким. Рік тому в цей же час вони набирали приблизно стільки ж, скільки втрачали. При цьому в таборах, на полігонах і просто в тилу «на старті» було близько 150 тисяч резервістів. Зараз набирають менше, ніж втрачають. «Прошарок» вигребли до нуля, зараз усіх, кого набирають, відразу кидають на фронт. Але три точки дуже швидко з’їдають це поповнення. Наступ ЗСУ на південному напрямку і дві цілодобові «м’ясорубки» – Гришине під Покровськом і Костянтинівка в Краматорській агломерації.

Другий – посилення дронової складової ЗСУ. Централізація управління цими силами, активна підтримка на рівні Генштабу та Міноборони, значний внесок волонтерів – ось секретний рецепт. Техніка та поповнення часто взагалі не встигають вступити в бій на лінії бойового зіткнення. Їх вивозять по дорозі. При цьому класичне співвідношення «один убитий на трьох поранених» більше не працює. Зараз після сутички із ЗСУ росіяни констатують близько 70% двохсотих. Тобто безповоротних зовсім-зовсім. І це не випадковий пік, а дуже погана для окупантів тенденція.

Вчора подивився уривок ефіру Соловйова з Ходаренком. Два одіозних російських пропагандисти. Вже ніяких планів все захопити, всіх придушити і перемогти за будь-яку ціну. Похмуро говорять про те, що цього року «СВО» треба якось згортати, весняно-літня кампанія має стати останньою. Мовляв, тривалі війни невигідні державі і навіть Наполеона це підкосило. А Росія зараз веде найважчу війну, важчу, ніж Друга Світова. І це в ефірі генерують ті, хто ще недавно хрипів про успіхи і наступ. Теж не прокол, а тенденція, причому масова. Так, російські пропагандисти різко пригнітилися і не вірять у перемогу. Один Путін після доповіді Герасимова радісно каже, що все йде за планом і вони скрізь наступають і захоплюють все нові території. Ну, може, все й іде за планом. Але кудись не туди...

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Міноборони путін наступ війна фронт США ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua