Розвідки США та Британії: Україна в кращому становищі за останній рік, попри заяви про «перевагу РФ»

Україна в кращій позиції. США та Британія переглянули оцінку ситуації на фронті

Цікаву інформацію опублікували розвідки Великої Британії та Сполучених Штатів щодо ситуації на фронті в Україні. Їхній аналіз дещо відрізняється від штампів, яких вперто дотримується президент США Дональд Трамп та його найближче оточення в особі Джей Ді Венса, Стіва Віткоффа та Кушнера. ЦРУ та їхні британські колеги не вважають, що «в України немає карт, Росія наступає». Висновок розвідки двох серйозних гравців на цьому полі – Україна перебуває сьогодні в кращому становищі, як мінімум за останній рік. Утримує свої позиції, витісняє противника на південному напрямку. Аналітики наводять кілька факторів, які призвели до таких висновків.

Перший – відсутність стратегічних резервів у Росії. Так, у них є плани щодо посилення наступу в тій же Костянтинівці, щодо доукомплектування частин, що виснажуються на Доюропольському напрямку в районі Покровська. Але поки що ніким. Рік тому в цей же час вони набирали приблизно стільки ж, скільки втрачали. При цьому в таборах, на полігонах і просто в тилу «на старті» було близько 150 тисяч резервістів. Зараз набирають менше, ніж втрачають. «Прошарок» вигребли до нуля, зараз усіх, кого набирають, відразу кидають на фронт. Але три точки дуже швидко з’їдають це поповнення. Наступ ЗСУ на південному напрямку і дві цілодобові «м’ясорубки» – Гришине під Покровськом і Костянтинівка в Краматорській агломерації.

Другий – посилення дронової складової ЗСУ. Централізація управління цими силами, активна підтримка на рівні Генштабу та Міноборони, значний внесок волонтерів – ось секретний рецепт. Техніка та поповнення часто взагалі не встигають вступити в бій на лінії бойового зіткнення. Їх вивозять по дорозі. При цьому класичне співвідношення «один убитий на трьох поранених» більше не працює. Зараз після сутички із ЗСУ росіяни констатують близько 70% двохсотих. Тобто безповоротних зовсім-зовсім. І це не випадковий пік, а дуже погана для окупантів тенденція.

Вчора подивився уривок ефіру Соловйова з Ходаренком. Два одіозних російських пропагандисти. Вже ніяких планів все захопити, всіх придушити і перемогти за будь-яку ціну. Похмуро говорять про те, що цього року «СВО» треба якось згортати, весняно-літня кампанія має стати останньою. Мовляв, тривалі війни невигідні державі і навіть Наполеона це підкосило. А Росія зараз веде найважчу війну, важчу, ніж Друга Світова. І це в ефірі генерують ті, хто ще недавно хрипів про успіхи і наступ. Теж не прокол, а тенденція, причому масова. Так, російські пропагандисти різко пригнітилися і не вірять у перемогу. Один Путін після доповіді Герасимова радісно каже, що все йде за планом і вони скрізь наступають і захоплюють все нові території. Ну, може, все й іде за планом. Але кудись не туди...