ЄС остаточно схвалив кредит для України та 20-й пакет санкцій проти РФ

Зеленський: Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом

Рада ЄС остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд і схвалила 20-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу України Володимира Зеленського.

«Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України – це €90 млрд на два роки. Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом. Важливо, що Україна забезпечує собі таку фінансову впевненість уже протягом більш ніж чотирьох років повномасштабної війни», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, аби перший транш із цього пакета підтримки став доступним уже у травні-червні. Він додав, що кошти з європейського пакета планують спрямувати, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідного озброєння в партнерів, яке поки не виробляється в Україні, а також на підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими.

«Будемо обговорювати з партнерами в рамках зустрічей на Кіпрі і подальший санкційний тиск на Росію за цю війну: 20-й пакет розблокований і має бути продовжений іншими санкційними кроками. Продовжимо опрацьовувати з партнерами і новий формат співпраці – Drone Deals, що підтвердив свою ефективність на Близькому Сході та в Затоці. Вважаємо, що тільки спільні зусилля дають справді значну силу і мати саме таку силу Європа заслуговує. Слава Україні!», – підсумував Зеленський.

Зокрема, голова Ради ЄС Антоніу Кошта сказав: «Сьогодні ми досягли прогресу в обох напрямках: розблокування кредиту для України на суму €90 млрд, що забезпечить фінансову та військову підтримку на 2026-2027 роки. Прийняли 20-й пакет санкцій проти Росії, що обмежує її здатність вести війну. Європа залишається твердою, єдиною та непохитною у своїй підтримці України».

Нагадаємо, Володимир Зеленський розраховує, що перший транш із розблокованого пакета допомоги від Євросоюзу обсягом €90 млрд надійде вже наприкінці весни. Головними напрямками фінансування стануть оборона та внутрішній оборонно-промисловий комплекс