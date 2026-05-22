Болгарія відмовилася підтримати міжнародний трибунал для Путіна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Болгарія відмовилася підтримати міжнародний трибунал для Путіна
Прем’єр Болгарії Румен Радев заявив, що трибунал для Путіна зараз неможливий
фото: NATO, flickr
Прем’єр країни заявив, що суд можливий лише після поразки та полону лідера Росії

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев пояснив, чому країна не приєдналася до ініціативи щодо створення Спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України. За його словами, такий механізм матиме ефект лише за умови поразки Росії та фізичного затримання Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Sofia Globe.

Журналісти попросили Радева пояснити, чому Болгарія не входить до числа підписантів ініціативи зі створення міжнародного трибуналу.

«Такий трибунал має ефект, коли країна зазнає поразки, капітулює, а її лідера взято в полон. Я думаю, що ці умови наразі не існують і навряд чи існуватимуть у найближчому майбутньому», - сказав болгарський прем’єр. Він також наголосив, що «Болгарія має право на власну думку з цих питань».

Як зазначає видання, 16 травня болгарські опозиційні партії розкритикували владу через відсутність країни серед підписантів ініціативи.

Радев і раніше неодноразово висловлював позиції, які викликали критику через ставлення до підтримки України. Ще на посаді президента Болгарії він виступав проти передачі Києву військової техніки та інших форм допомоги.

Після призначення прем’єр-міністром Радев продовжив закликати до якнайшвидших переговорів між Україною та Росією.

«Настав час для дипломатії, адже війна на виснаження фактично виснажує всі країни, що беруть у ній участь або підтримують її, як в економічному, так і в соціальному плані», - заявив він.

Окремо Радев висловився і щодо майбутнього Європи. На його думку, Євросоюзу потрібна «солідна доза євроскептицизму». «Європі давно час почати працювати з позиції здорового глузду, з реалістичної оцінки того, що відбувається в Європі», - наголосив болгарський прем’єр.

Цю заяву він зробив, коментуючи рішення призначити євроскептика Іво Христова керівником міжвідомчої комісії з підготовки Болгарії до проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2027».

Нагадаємо, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України працюватиме в Гаазі. Єврокомісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників спецтрибуналу проти Росії.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

