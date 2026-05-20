Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Ставропольському краї РФ пролунала серія вибухів: уражено завод

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Ставропольському краї РФ пролунала серія вибухів: уражено завод
Після атаки розгорілася пожежа
фото: соціальні мережі
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Атакований «Невинномиський Азот» – один із найбільших виробників аміаку та аміачної селітри у Росії

У ніч на 20 травня у Ставропольському краї Росії пролунала серія вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+ та Supernova+.

Безпілотники атакували місто Невинномиськ, що в Ставропольському краї Росії. За попередньою інформацією, під удар потрапив місцевий завод «Невинномиський Азот», на якому після серії вибухів, ймовірно, спалахнула пожежа.

Глава міста Михайло Міненков заявив про роботу систем протиповітряної оборони та «повітряний бій». Посадовець закликав місцевих жителів терміново піти з вулиць і сховатися в укриттях.

«Невинномиський Азот» входить до групи «ЄвроХім» російського мільярдера Андрія Мельниченка і є одним із найбільших виробників азотних добрив та хімічної сировини на півдні Росії. Підприємство випускає аміак, аміачну селітру, карбамід, азотну кислоту, метанол та продукцію органічного синтезу.

Чим важливий завод «Невинномиський Азот»

OSINT-аналітики звернули увагу, що підприємство є одним із ключових об'єктів хімічної промисловості Росії з кількох причин:

  • завод виробляє компоненти, необхідні для виготовлення вибухових речовин;
  • підприємство забезпечує російський ВПК хімічною сировиною;
  • комбінат є одним із найбільших виробників аміаку та аміачної селітри у РФ;
  • об'єкт має розгалужену промислову інфраструктуру з великими резервуарами хімікатів;
  • через завод проходять важливі логістичні маршрути півдня Росії.

Після початку повномасштабної війни Росія значно наростила внутрішнє виробництво хімічної сировини через санкції та дефіцит імпортних компонентів. Великі азотні комбінати перетворилися на важливі елементи забезпечення оборонної промисловості РФ, тому їхнє ураження може позначатися не лише на аграрному секторі, а й на виробництві компонентів для російської армії.

Як відомо, у ніч проти 16 травня безпілотники атакували хімічний завод «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї РФ.

Мешканці Невинномиська публікували відео зі звуками вибухів і спалахами у районі промислової зони. У російських Telegram-каналах зазначали, що в небі над містом було помітно велику кількість дронів, тоді як активність протиповітряної оборони майже не фіксувалася.

Нагадаємо, це вже не перша атака на «Невинномиський Азот»: у червні 2025 року дрони також уражали це підприємство. Тоді губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив падіння уламків у промисловій зоні та повідомив про одного постраждалого.

Теги: росія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз може урізати фінансування через зв’язки з Росією та Іраном
ЄС посилив тиск на країни, які підтримують Росію та Іран
18 травня, 19:56
На цей момент офіційно підтверджено інформацію про двох постраждалих осіб
Вибух на АЗС у П’ятигорську: над містом піднявся вогняний стовп, є постраждалі (відео)
16 травня, 13:57
Москальковій Держдума вже знайшла заміну
Тетяна Москалькова залишила пост уповноваженого з прав людини у РФ: хто прийшов на її місце
14 травня, 15:39
Парад під захистом Трампа: головне приниження Кремля у 2026 році
Парад під захистом Трампа: головне приниження Кремля у 2026 році
13 травня, 07:21
Президент США Дональд Трамп поспілкувався з журналістами
Трамп заявив, що війна в Україні «близька до завершення»
12 травня, 21:52
В окупованому Донецьку гучно
В окупованому Донецьку пролунали вибухи
12 травня, 02:30
Мі-8 – радянський багатоцільовий гелікоптер, наймасовіший і відомий дворуховий гелікоптер у світовій військовій та цивільній авіації
Росія втратила гелікоптер Мі-8
6 травня, 02:32
Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
5 травня, 21:22
На кіберспортивній платформі для онлайн-ігор Faceit Кришківець має нікнейм з числом 666 – donk666
Зірковому російському кіберспортсмену загрожує арешт через число в його нікнеймі
21 квiтня, 11:03

Соціум

У Ставропольському краї РФ пролунала серія вибухів: уражено завод
У Ставропольському краї РФ пролунала серія вибухів: уражено завод
Жителі Польщі почули дзижчання дронів біля українського кордону
Жителі Польщі почули дзижчання дронів біля українського кордону
НАТО таки втрутиться в іранський конфлікт? В Альянсі заговорили про нову місію
НАТО таки втрутиться в іранський конфлікт? В Альянсі заговорили про нову місію
Киргизстан потрапив під санкційний удар. Влада пішла на жорсткий крок
Киргизстан потрапив під санкційний удар. Влада пішла на жорсткий крок
Євросоюз задумався над змінами правил для українців під тимчасовим захистом
Євросоюз задумався над змінами правил для українців під тимчасовим захистом
Для чого Путіну навчання з Білоруссю? Центр протидії дезінформації назвав три цілі
Для чого Путіну навчання з Білоруссю? Центр протидії дезінформації назвав три цілі

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
18 травня, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
18 травня, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua