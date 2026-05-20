У Ставропольському краї РФ пролунала серія вибухів: уражено завод

Атакований «Невинномиський Азот» – один із найбільших виробників аміаку та аміачної селітри у Росії

У ніч на 20 травня у Ставропольському краї Росії пролунала серія вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+ та Supernova+.

Безпілотники атакували місто Невинномиськ, що в Ставропольському краї Росії. За попередньою інформацією, під удар потрапив місцевий завод «Невинномиський Азот», на якому після серії вибухів, ймовірно, спалахнула пожежа.

Глава міста Михайло Міненков заявив про роботу систем протиповітряної оборони та «повітряний бій». Посадовець закликав місцевих жителів терміново піти з вулиць і сховатися в укриттях.

«Невинномиський Азот» входить до групи «ЄвроХім» російського мільярдера Андрія Мельниченка і є одним із найбільших виробників азотних добрив та хімічної сировини на півдні Росії. Підприємство випускає аміак, аміачну селітру, карбамід, азотну кислоту, метанол та продукцію органічного синтезу.

Чим важливий завод «Невинномиський Азот»

OSINT-аналітики звернули увагу, що підприємство є одним із ключових об'єктів хімічної промисловості Росії з кількох причин:

завод виробляє компоненти, необхідні для виготовлення вибухових речовин;

підприємство забезпечує російський ВПК хімічною сировиною;

комбінат є одним із найбільших виробників аміаку та аміачної селітри у РФ;

об'єкт має розгалужену промислову інфраструктуру з великими резервуарами хімікатів;

через завод проходять важливі логістичні маршрути півдня Росії.

Після початку повномасштабної війни Росія значно наростила внутрішнє виробництво хімічної сировини через санкції та дефіцит імпортних компонентів. Великі азотні комбінати перетворилися на важливі елементи забезпечення оборонної промисловості РФ, тому їхнє ураження може позначатися не лише на аграрному секторі, а й на виробництві компонентів для російської армії.

Як відомо, у ніч проти 16 травня безпілотники атакували хімічний завод «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї РФ.

Мешканці Невинномиська публікували відео зі звуками вибухів і спалахами у районі промислової зони. У російських Telegram-каналах зазначали, що в небі над містом було помітно велику кількість дронів, тоді як активність протиповітряної оборони майже не фіксувалася.

Нагадаємо, це вже не перша атака на «Невинномиський Азот»: у червні 2025 року дрони також уражали це підприємство. Тоді губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив падіння уламків у промисловій зоні та повідомив про одного постраждалого.