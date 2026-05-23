Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп змусить іноземців виїхати з США для отримання грін-карти

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Трамп змусить іноземців виїхати з США для отримання грін-карти
Головна пастка нових правил – не сам факт виїзду, а те, що трапляється після нього
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Нові правила торкнуться сотень тисяч людей щороку, зокрема українців з тимчасовими візами

Адміністрація Трампа фактично скасувала можливість для більшості іноземців оформити постійне проживання, не покидаючи США. Відтепер їм доведеться повертатися на батьківщину й подавати документи через американські консульства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Кого торкнуться нові правила

У п'ятницю Служба громадянства та імміграції США (USCIS) оприлюднила внутрішній меморандум, який кардинально змінює процедуру так званого «коригування статусу» (adjustment of status). Досі цей механізм дозволяв іноземцям, які вже перебувають у країні, отримати грін-карту, не виїжджаючи за кордон. Тепер такий шлях стане, за формулюванням відомства, «надзвичайним» – тобто фактично закритим для переважної більшості заявників.

Під нові обмеження потрапляють:

  • студенти з тимчасовими візами;
  • туристи та інші власники неімміграційних дозволів;
  • іноземці, які в'їхали легально, але прострочили візу;
  • подружжя громадян США з тимчасовим статусом.

Виняток може бути зроблено для власників так званих «dual intent» віз – зокрема H-1B для висококваліфікованих фахівців, а також для біженців та осіб, яким надано притулок.

Чому це небезпечно – і як це стосується українців

Головна пастка нових правил – не сам факт виїзду, а те, що трапляється після нього. Громадяни 39 країн уже перебувають під дією американської «заборони на в'їзд», а для жителів ще 75 держав призупинено видачу імміграційних віз. Тим, хто незаконно перебував у США понад рік, виїзд автоматично тягне десятирічну заборону на повернення.

Для українців ситуація особливо болюча з огляду на контекст війни. В США перебувають понад сто тисяч громадян України за програмою TPS (тимчасовий захисний статус) і ще близько 150 тисяч – за програмою U4U («Єднаємося заради України»), запущеною адміністрацією Байдена. Якщо хтось із них подавав на зміну статусу зсередини країни, нові правила ускладнюють цей шлях.

Колишній старший співробітник USCIS Майкл Валверде, який обіймав посаду за кількох адміністрацій, назвав рішення «безпрецедентним кроком, що порушить плани сотень тисяч сімей і роботодавців щороку». За його словами, люди, які дотримувалися правил, тепер стикаються з величезною невизначеністю. Інший колишній чиновник, Даг Ренд, нагадав: щороку близько півмільйона людей отримують грін-карту саме через механізм «коригування статусу» – і новий меморандум зачіпає половину цих випадків.

«Це значною мірою безпрецедентний крок, який суттєво обмежить легальну імміграцію до США», – заявив Валверде.

Офіційний представник USCIS Зак Келер стверджує, що нова політика змусить систему «працювати так, як задумав закон», і скоротить «потребу розшукувати тих, хто вирішує залишитись у тіні». Юристи вже прогнозують судові оскарження.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року США посилили умови для власників грін-карт – зокрема запровадили суворіший режим перевірки при перетині кордону. «Главком» детально пояснював, що це означає для українців.

До слова, раніше «Главком» аналізував, як нова міграційна політика Трампа загрожує українцям у США в цілому – з огляду на програми TPS та U4U, за якими десятки тисяч наших громадян отримали прихисток після початку повномасштабного вторгнення. 

Читайте також:

Теги: США закон біженці еміграція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заморожена війна США та Ірану – подарунок для Кремля
Заморожена війна США та Ірану – подарунок для Кремля
3 травня, 08:22
Стара помилка Трампа заважає йому домовитися з Іраном. Пояснення NYT
Стара помилка Трампа заважає йому домовитися з Іраном. Пояснення NYT
26 квiтня, 04:15
Канцлер поскаржився, що війна США проти Ірану коштує Німеччині «багато грошей»
«Іран принижує цілу націю». Мерц розкритикував дії США на Близькому Сході
27 квiтня, 20:38
Трамп заявив, що США почнуть звільняти кораблі в Ормузькій протоці
Трамп заявив, що США почнуть звільняти кораблі в Ормузькій протоці
4 травня, 00:29
Рубіо: Нам не потрібно мати письмову угоду, але нам потрібне дипломатичне рішення, яке чітко визначає теми переговорів
Рубіо: США намагаються зрозуміти, щодо чого Іран готовий вести переговори
6 травня, 00:58
Іранська влада підкреслила, що будь-яка неповна або неправдива інформація дає право іранським силам вживати «заходів у відповідь»
CNN: Іран запроваджує нові правила для проходження через Ормузьку протоку
8 травня, 11:33
Ізраїльський премʼєр стверджує, що особисто сказав Трампу про те, що Ізраїль має «відвикнути» від американської допомоги
Нетаньягу заявив, що фінансова підтримка Ізраїлю з боку США буде «зведена до нуля»
11 травня, 07:16
Трамп: Я не думаю, що нам потрібна якась допомога з Іраном. Ми переможемо так чи інакше
Трамп заявив, що проведе розмову щодо Ірану з Сі Цзіньпіном
12 травня, 23:20
Рубіо рішуче відстоював права людини в Китаї
Рубіо завдяки хитрощам зміг поїхати до Китаю попри санкції – The Guardian
13 травня, 08:34

Соціум

Трамп змусить іноземців виїхати з США для отримання грін-карти
Трамп змусить іноземців виїхати з США для отримання грін-карти
Держдеп США зробив тривожну заяву про ситуацію у Балтії
Держдеп США зробив тривожну заяву про ситуацію у Балтії
Європейські країни об’єдналися для створення зброї проти Росії
Європейські країни об’єдналися для створення зброї проти Росії
Росія вигадала нову страшилку про «мобілізацію жінок» в Україні
Росія вигадала нову страшилку про «мобілізацію жінок» в Україні
Кремль пригрозив Україні «відповіддю» після удару по Луганщині: відповідь Генштабу
Кремль пригрозив Україні «відповіддю» після удару по Луганщині: відповідь Генштабу
Будапешт відкрив ринок для української агропродукції
Будапешт відкрив ринок для української агропродукції

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
21 травня, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
21 травня, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
21 травня, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
21 травня, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua