Трамп змусить іноземців виїхати з США для отримання грін-карти

Головна пастка нових правил – не сам факт виїзду, а те, що трапляється після нього

Нові правила торкнуться сотень тисяч людей щороку, зокрема українців з тимчасовими візами

Адміністрація Трампа фактично скасувала можливість для більшості іноземців оформити постійне проживання, не покидаючи США. Відтепер їм доведеться повертатися на батьківщину й подавати документи через американські консульства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Кого торкнуться нові правила

У п'ятницю Служба громадянства та імміграції США (USCIS) оприлюднила внутрішній меморандум, який кардинально змінює процедуру так званого «коригування статусу» (adjustment of status). Досі цей механізм дозволяв іноземцям, які вже перебувають у країні, отримати грін-карту, не виїжджаючи за кордон. Тепер такий шлях стане, за формулюванням відомства, «надзвичайним» – тобто фактично закритим для переважної більшості заявників.

Під нові обмеження потрапляють:

студенти з тимчасовими візами;

туристи та інші власники неімміграційних дозволів;

іноземці, які в'їхали легально, але прострочили візу;

подружжя громадян США з тимчасовим статусом.

Виняток може бути зроблено для власників так званих «dual intent» віз – зокрема H-1B для висококваліфікованих фахівців, а також для біженців та осіб, яким надано притулок.

Чому це небезпечно – і як це стосується українців

Головна пастка нових правил – не сам факт виїзду, а те, що трапляється після нього. Громадяни 39 країн уже перебувають під дією американської «заборони на в'їзд», а для жителів ще 75 держав призупинено видачу імміграційних віз. Тим, хто незаконно перебував у США понад рік, виїзд автоматично тягне десятирічну заборону на повернення.

Для українців ситуація особливо болюча з огляду на контекст війни. В США перебувають понад сто тисяч громадян України за програмою TPS (тимчасовий захисний статус) і ще близько 150 тисяч – за програмою U4U («Єднаємося заради України»), запущеною адміністрацією Байдена. Якщо хтось із них подавав на зміну статусу зсередини країни, нові правила ускладнюють цей шлях.

Колишній старший співробітник USCIS Майкл Валверде, який обіймав посаду за кількох адміністрацій, назвав рішення «безпрецедентним кроком, що порушить плани сотень тисяч сімей і роботодавців щороку». За його словами, люди, які дотримувалися правил, тепер стикаються з величезною невизначеністю. Інший колишній чиновник, Даг Ренд, нагадав: щороку близько півмільйона людей отримують грін-карту саме через механізм «коригування статусу» – і новий меморандум зачіпає половину цих випадків.

«Це значною мірою безпрецедентний крок, який суттєво обмежить легальну імміграцію до США», – заявив Валверде.

Офіційний представник USCIS Зак Келер стверджує, що нова політика змусить систему «працювати так, як задумав закон», і скоротить «потребу розшукувати тих, хто вирішує залишитись у тіні». Юристи вже прогнозують судові оскарження.

