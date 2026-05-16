Атака на Харків: через удар російського дрона постраждали троє людей

Безпілотник атакував гаражний кооператив

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати Харків, застосовуючи нові типи озброєння. Цього разу ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі міста за допомогою безпілотника «Молнія». Внаслідок влучання у Київському районі поранення дістали троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

За словами міського очільника російський безпілотник поцілив безпосередньо у цивільний об'єкт.

«Троє чоловіків постраждали внаслідок удару ворожого дрону в Київському районі Харкова. Медики надають необхідну допомогу», – уточнив мер Харкова.

Деталі щодо масштабів руйнувань та кількості поранених оприлюднив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Зафіксовано, що внаслідок вибуху суттєвих пошкоджень зазнав дах одного з гаражів.

У результаті ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості дістали троє чоловіків. Наразі на місці прильоту працюють екстрені служби, а бригади швидкої медичної допомоги надають усім постраждалим харків’янам необхідну невідкладну допомогу.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали 27-річну автоблогерку Анну Крівуц. Їй інкриміновано контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора та харківське медіа «Накипіло».

Як зазначає Генпрокуратура, упродовж січня 2024 – травня 2026 року блогерка, яка очолює благодійний фонд, регулярно ввозила авто з Європи, оформлюючи їх як гуманітарну допомогу для військових, щоб уникнути сплати митних платежів. Однак замість передачі авто ЗСУ вона продавала їх приватним клієнтам.