Держдеп США зробив тривожну заяву про ситуацію у Балтії

Рубіо попередив про ризик серйозної ескалації через дії Росії

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон занепокоєний російською дезінформаційною кампанією щодо порушень повітряного простору країн Балтії та ризиком подальшої ескалації. Про це він сказав журналістам після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у шведському Гельсінгборзі, передає «Главком».

За словами Рубіо, США розуміють занепокоєння країн Балтії через дії Росії та уважно стежать за ситуацією. «Я маю на увазі, що завжди є побоювання щодо ескалації, чи не так? Це завжди викликає занепокоєння. Ми розуміємо, що ці країни відчувають загрозу з цього приводу, з очевидних причин. Тож це викликає занепокоєння, бо завжди є побоювання, що щось подібне може перерости у щось серйозніше», – заявив держсекретар США.

Рубіо наголосив, що Вашингтон координуватиме дії із союзниками по НАТО залежно від подальшого розвитку ситуації.

«Ми стежимо за розвитком подій. Але основна відповідь на ваше запитання така: ми стурбовані цим, бо не хочемо, щоб це призвело до ширшого конфлікту, який може справді призвести до чогось набагато гіршого», – зазначив він.

Нагадаємо, що під час тієї ж зустрічі Рубіо також підтвердив, що США наразі не беруть участі у переговорах між Україною та Росією через відсутність прогресу.

За словами держсекретаря, Вашингтон погодився долучитися до переговорного процесу, оскільки саме США залишалися єдиною стороною, з якою були готові говорити і Київ, і Москва.

Водночас він визнав, що переговори «не були продуктивними». Держсекретар також спростував інформацію про нібито тиск США на Україну під час переговорного процесу. Рубіо наголосив, що США готові повернутися до переговорів за умови появи шансів на реальний результат.