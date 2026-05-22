Держдеп США зробив тривожну заяву про ситуацію у Балтії

Єгор Голівець
Рубіо попередив про ризик великого конфлікту через дії Росії у Балтії
фото: AP
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон занепокоєний російською дезінформаційною кампанією щодо порушень повітряного простору країн Балтії та ризиком подальшої ескалації. Про це він сказав журналістам після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у шведському Гельсінгборзі, передає «Главком».

За словами Рубіо, США розуміють занепокоєння країн Балтії через дії Росії та уважно стежать за ситуацією. «Я маю на увазі, що завжди є побоювання щодо ескалації, чи не так? Це завжди викликає занепокоєння. Ми розуміємо, що ці країни відчувають загрозу з цього приводу, з очевидних причин. Тож це викликає занепокоєння, бо завжди є побоювання, що щось подібне може перерости у щось серйозніше», – заявив держсекретар США.

Рубіо наголосив, що Вашингтон координуватиме дії із союзниками по НАТО залежно від подальшого розвитку ситуації.

«Ми стежимо за розвитком подій. Але основна відповідь на ваше запитання така: ми стурбовані цим, бо не хочемо, щоб це призвело до ширшого конфлікту, який може справді призвести до чогось набагато гіршого», – зазначив він.

Нагадаємо, що під час тієї ж зустрічі Рубіо також підтвердив, що США наразі не беруть участі у переговорах між Україною та Росією через відсутність прогресу.

За словами держсекретаря, Вашингтон погодився долучитися до переговорного процесу, оскільки саме США залишалися єдиною стороною, з якою були готові говорити і Київ, і Москва.

Водночас він визнав, що переговори «не були продуктивними». Держсекретар також спростував інформацію про нібито тиск США на Україну під час переговорного процесу. Рубіо наголосив, що США готові повернутися до переговорів за умови появи шансів на реальний результат.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

