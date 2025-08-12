Дрони вдруге за тиждень атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані

Склад знаходиться на відстані 1300 кілометрів від України

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «А» СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання «шахеди», а також іноземні комплектуючі до них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України. Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.

«СБУ продовжує низку спецоперацій з уражень ворожих об’єктів у глибокому тилу РФ. Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для «шахедного» терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі», – йдеться у заяві.

