Дрони вдруге за тиждень атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: скриншот з відео

Склад знаходиться на відстані 1300 кілометрів від України

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «А» СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання «шахеди», а також іноземні комплектуючі до них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України. Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.

«СБУ продовжує низку спецоперацій з уражень ворожих об’єктів у глибокому тилу РФ. Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для «шахедного» терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі», – йдеться у заяві.

Раніше вранці 9 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України успішно вразили логістичний хаб, де зберігалися готові до використання «Шахеди» та іноземні комплектуючі до них. Склад знаходився у населеному пункті Кзил-Юл у Республіці Татарстан.

У Службі безпеки повідомили, що дрон Центру спецоперацій «А» СБУ влучив прямісінько в будівлю хабу, що спричинило вибух та пожежу. Відстань від України до цілі становила близько 1300 км.

