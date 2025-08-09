СБУ підтвердила ураження терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані

Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання «Шахедів» у Татарстані

Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Служби безпеки України успішно вразили логістичний хаб, де зберігалися готові до використання «Шахеди» та іноземні комплектуючі до них. Склад знаходився у населеному пункті Кзил-Юл у Республіці Татарстан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

У Службі безпеки повідомили, що дрон Центру спецоперацій «А» СБУ влучив прямісінько в будівлю хабу, що спричинило вибух та пожежу. Відстань від України до цілі становила близько 1300 км.

Ця спецоперація є частиною послідовної роботи СБУ з демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому тилу ворога. Склади зберігання «Шахедів», які Росія щоночі використовує для терору України, є законними військовими цілями. В СБУ зазначили, що кожна така успішна атака зменшує здатність ворога вести загарбницьку війну.

Як відомо, у російських соціальних мережах з'явилися відео та повідомлення про атаку безпілотника на об'єкт у Казані, столиці Республіки Татарстан.