Дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові (відео)

У 2013 році завод став частиною структури «Роснафти»

Дрони атакували Саратовську область. Під прицілом опинився місцевий нафтопереробний завод. Масштабна пожежа охопила підприємство. Про це повідомляють моніторингові канали, передає «Главком».

Влада підтвердила атаку дронів та повідомила, що через удар дронами є влучання та «незначні пошкодження» на одному з підприємств. Кадри з так званими незначними пошкодженнями вже заполонили місцеві пабліки.

Після влучання БпЛА на об’єкті спалахнув вогонь, у небо піднялися густі стовпи чорного диму, які було видно з кількох кілометрів.

Саратовський нафтопереробний завод – один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 млн тонн нафти на рік. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом. Ще під час Другої світової війни він був критичним для військової логістики, а сьогодні залишається важливим елементом паливного постачання.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакують Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.