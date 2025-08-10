Дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові (відео)
У 2013 році завод став частиною структури «Роснафти»
Дрони атакували Саратовську область. Під прицілом опинився місцевий нафтопереробний завод. Масштабна пожежа охопила підприємство. Про це повідомляють моніторингові канали, передає «Главком».
Влада підтвердила атаку дронів та повідомила, що через удар дронами є влучання та «незначні пошкодження» на одному з підприємств. Кадри з так званими незначними пошкодженнями вже заполонили місцеві пабліки.
💥Саратовський НПЗ палає після атаки дронів pic.twitter.com/7gfxvSR4Qh— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2025
Після влучання БпЛА на об’єкті спалахнув вогонь, у небо піднялися густі стовпи чорного диму, які було видно з кількох кілометрів.
Нагадаємо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакують Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.