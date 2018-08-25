Друг Путіна витратить чергові мільярди на новий мегапроект



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Тимченко

Проекту будівництва ще немає

Найбільший льодовий палац в світі буде побудований в Санкт-Петербурзі до 2023 року, вартість будівництва складе не менше 20 млрд руб. Про це заявив президент петербурзького клубу Континентальної хокейної ліги СКА Геннадій Тимченко.

Як передає російське видання The Insider, Тимченко уточнив, що це «приватне підприємство», і гроші з бюджету виділятися не будуть. Очікується, що в хокейній конфігурації нова арена вміщуватиме 22,5 тис. осіб. У палаці, крім спортивних заходів, будуть проходити концерти.

«У цьому місті це буде працювати з комерційної точки зору. Ми хочемо зробити так, щоб наш клуб в кінцевому підсумку заробляв би гроші», - зазначив Тимченко.

Проекту будівництва ще немає, але в мікрорайоні навколо арени планується також звести школу на 1,6 тис. місць, дитсадок на 700 місць, побудувати два хокейні поля і іншу інфраструктуру.

Тимченко зараховують до найближчого кола Путіна. США включили бізнесмена в санкційні списки після окупації Росією Криму в 2014 році.

Нагадаємо, Тимченко контролює через «ОСХ» компанію «Стройтрансгаз».

«Стройтрансгаз» - один з найбільших російських підрядників, що надає повний комплекс будівельних та інжинірингових послуг в області зведення об'єктів електроенергетики, нафтогазової і нафтогазохімічної галузей, транспортної та цивільної інфраструктури. «Стройтрансгаз» був генеральним підрядником будівництва стадіонів до Чемпіонату світу з футболу FIFA 2018 у двох містах - Волгограді і Нижньому Новгороді.