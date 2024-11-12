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Другий обстріл літака за три тижні. Авіакомпанії призупиняють польоти на Гаїті

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Другий обстріл літака за три тижні. Авіакомпанії призупиняють польоти на Гаїті
Це вже другий за останні три тижні обстріл повітряного судна, що пролітав над столицею Гаїті – у жовтні відкривали вогонь по вертьольоту ООН
фото: Reuters

Внаслідок інциденту одна з бортпровідниць отримала легкі травми, ніхто з пасажирів не постраждав

Міжнародний аеропорт у столиці Гаїті Порт-о-Пренсе припинив регулярні рейси після того, як літак Airbus A320neo американської авіакомпанії Spirit Airlines обстріляли під час заходу на посадку. Про це повідомляє BBC.

Лайнер, який летів з Форт-Лодердейла у Флориді (США), перенаправили в аеропорт Сантьяго в сусідній Домініканській Республіці, де благополучно приземлився в понеділок, 11 листопада.

Під час огляду виявили «пошкодження, що відповідають пошкодженням від пострілів», повідомили в авіакомпанії. Літак вивели з експлуатації.

На відео, викладених у соцмережах, видно кілька кульових отворів на внутрішній обшивці біля дверей, де сидять члени екіпажу під час зльоту та посадки. Внаслідок інциденту одна з бортпровідниць отримала легкі травми, ніхто з пасажирів не постраждав.

Це вже другий за останні три тижні обстріл повітряного судна, що пролітав над столицею Гаїті – у жовтні відкривали вогонь по вертьольоту ООН.

Spirit Airlines заявила, що призупинила польоти на Гаїті. Раніше це зробили ще дві американські авіакомпанії — American Airlines та JetBlue.

Нагадаємо, у Гаїті члени банди «Gran Grif» влаштували масову стрілянину у місті Понт-Зонде, вбивши щонайменше 70 людей, серед яких є і діти. Цей жахливий напад шокував країну, яка і так страждає від постійних спалахів насильства. 

Місцева влада повідомляє, що члени банди підпалили десятки будинків і транспортних засобів. Цей напад вважається одним з найбільш смертоносних за останні роки в Гаїті.

До слова, за висновком суду, вдова колишнього президента Гаїті – Мартін Моїз та колишній прем'єр-міністр Клод Жозеф причетні до вбивства Жовенеля Моїза.

Зазначимо, 7 липня 2021 року група невідомих застрелила президента Гаїті Жовенеля Моїза у його резиденції. На тілі Моїза зафіксували 12 вогнепальних поранень. Також стріляли в дружину Моїза, але вона вижила після нападу.

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Теги: обстріл літак аеропорт Гаїті

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