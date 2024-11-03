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Майже тисяча бомб за тиждень. Зеленський показав наслідки атак РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Майже тисяча бомб за тиждень. Зеленський показав наслідки атак РФ
За словами Зеленського, усі ці удари були б неможливі, якби Україна мала достатню підтримку світу в очевидних речах
фото: ДСНС Херсонщини

«Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі»

Російська Федерація атакувала Україну 900 бомбами та 500 «шахедами» за останні сім днів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Окрім дронів та бомб, РФ також запустила 30 ракет. Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури, уточнив президент.

«Усі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки. У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати. Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що минулої ночі Росія тероризувала Україну більш ніж 50 ударними дронами.

Нагадаємо, У традиційному вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що за жовтень більш ніж 2 тис. «шахедів» Росія випустила проти України.

Як відомо, цієї ночі сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці. Про це у Telegram повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

«Сьогодні збройні сили ворога в черговий раз атакували столицю України. Зброя терору та ж сама - дрони. Вони були запущені переважно з північного-східного напрямку. На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста. 

Нагадаємо, Російська Федерація в ніч на 3 листопада вкотре атакує Київ дронами. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі. «Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила», – написав о 01:46 начальник КМВА Сергій Попко.

Минулої ночі у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа. 

9 фото
На весь екран
У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу
Фото: ДСНС

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

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Теги: президент росія обстріл Володимир Зеленський Україна ракетна атака

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