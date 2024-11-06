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Ракетний удар по Запоріжжю забрав життя восьми людей: кадри з місця трагедії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ракетний удар по Запоріжжю забрав життя восьми людей: кадри з місця трагедії
Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю 5 листопада вісім осіб загинули, ще 25 – поранені
фото: Нацполіція

Дев'ять поранених після вчорашнього ворожого обстрілу обласного центру перебувають у медичних закладах

У лікарні померла жінка, яка зазнала тяжких поранень унаслідок ворожого удару по Запоріжжю вчора вранці. Таким чином, кількість жертв цієї атаки зросла до восьми осіб. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«На жаль, померла жінка, яку доправили у медзаклад надважкою», – заявив глава регіону.

За його словами, дев'ять постраждалих після вчорашнього ворожого удару по обласному центру перебувають у медичних закладах Запоріжжя. Двоє людей – 44-річна жінка та 44-річний чоловік – у тяжкому стані. Стан ще семи постраждалих лікарі оцінюють як середній.

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Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю 5 листопада вісім осіб загинули, ще 25 – поранені
фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше було відомо про сімох загиблих і 25 постраждалих унаслідок ворожого удару по Запоріжжю 5 листопада.

Як повідомлялося, у ніч на 6 листопада в Київській області через атаку ворожих БпЛА тривога оголошувалася тричі.

До слова, у Херсонській області за минулу добу, 5 листопада, внаслідок російських ударів п'ятеро людей були поранені. 

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Теги: Запоріжжя обстріл смерть лікарня ракетна атака

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